千億活水 銀行可百分百投資創投

2017-10-25

創投業 納金融相關事業

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委顧立雄上任後祭出首項利多，為提升銀行業資金運用效率，除了將創投公司納入「金融相關事業」，並把銀行可投資創投持股比率從現行五％大幅提高到一○○％，預估銀行可投資創投的總額達一千億元。

顧立雄昨天上火線說明，這項重大政策有兩大背景，首先，目前銀行資金過多，存款放款差距（爛頭寸）達十兆元，放寬銀行轉投資創投公司限制，可提升資金效率；其次，國內工業銀行已陸續轉型商業銀行，為了讓銀行對支援實體產業扮演更積極角色，在風險可控制前提下，鬆綁銀行轉投資創投的限制，以扮演工業銀行的功能，並支持政府策略性產業。

持股比 5％放寬到100％

現行「銀行法」規定，銀行投資「非金融相關事業」，對每一事業的投資持股比率不得超過五％，而財政部一九九八年函釋，創投事業屬於「非金融相關事業」；上述兩項規定，使得銀行對於每一創投事業的持股比率只能在五％以內。

顧立雄直言，「五％太低了」，銀行在未能參與經營管理的情形下，過去對於投資創投事業多持保留態度；加上財政部的函釋也頒布將近二十年了，應適度修正調整，因此將創投公司從「非金融相關事業」改為「金融相關事業」，以提升資金運用效益。

金管會表示，這次政策鬆綁有三大配套措施，首先，銀行直接投資創投事業的總投資金額，不得逾銀行淨值的三％；依此推算，整體銀行可轉投資創投的總額約一千億元。

大鬆綁 鼓勵投資五加二

其次，比照金控法的規定，銀行及其子公司（創投）對單一企業公司的持股比重不得逾十五％；換言之，雖然銀行可以百分之百轉投資創投，但銀行與創投仍不能持有單一公司過多股權，避免影響到金融本業的經營。

不過，如果該銀行集團中僅有創投子公司參與投資，且投資未逾一定金額者，像是「五加二產業」或「文創產業」，若沒有達到一億五千萬元，就不受上述十五％限制。「五加二產業」是指「亞洲．矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生技醫藥」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」。

另外，金管會表示，為強化銀行提供策略性產業資本，將通函釋示，銀行若直接投資「五加二」新創產業，不必另由目的事業主管機關出具配合政府經濟發展的證明，以有效簡化申請程序。