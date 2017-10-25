獵雷艦案 賴揆：絕對嚴辦

2017-10-25

〔記者涂鉅旻、鄭鴻達／台北報導〕承攬海軍六艘獵雷艦造艦案的慶富造船，陸續發生財務狀況、履約問題，行政院長賴清德昨在立法院重申，只要調查結果是有問題，絕對嚴辦，無論何人，該移送就移送、該撤換就撤換。

至於慶富遭質疑與中國關係匪淺，造船情資恐洩漏問題，國防部說明，關於建造設計等機密圖資，須專案核准者才能觀看，該案並無機密外流到中國的情形。

國防部採購室副主任鄭文正在例行記者會表示，國防採購有關機密性，設有安全調查辦公室，涉及機敏事項的人員，都須安全查核，並管控機敏資訊，專案辦公室亦實體隔離，涉密廠商人員進出中國，也須要報備管制。

海軍司令部計畫處副處長胡嘉聖表示，獵雷艦案相關負責人士進出中國，純粹屬商業行為，國軍和慶富簽約時已簽訂保密切結、不得有中國人士參與、不得使用中國產品等；船體藍圖亦有特別管控、錄影監控，人員進出皆須登記。

民進黨立委王定宇質詢指出，慶富案在發包、評審過程中，金流是否涉及不法，尤其當時對慶富二○五億元的聯貸案，調查上應以兆豐案為殷鑑；而擔任聯貸主辦銀行第一銀行的董事長蔡慶年，已擔任該職七年，無論從人事的新陳代謝及為了調查案件，都應撤換。

賴揆答詢表示，政院已成立調查小組，只要調查結果是有問題，絕對嚴辦，無論何人，該移送就移送、該撤換就撤換。

針對慶富獵雷艦案，軍方已擬定「繼續履約」、「其他船廠承接」、「國內重新招標」、「撤案」四大對策，但軍方評估，四項措施皆會導致獵雷艦案延宕。胡嘉聖坦言，「其他船廠承接」方案，代表接續船廠須一併承接慶富經營權，問題會較複雜。