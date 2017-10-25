吵架、過招、拉鋸…7次協商 仍喬不定

2017-10-25

記者楊淳卉、陳鈺馥／特稿

當內政部七月廿四日宣布婦聯會已與政府達成捐資產、組織整併等共識，並訂出三個月協商期限後，外界本以為婦聯會三個月後就走入歷史，但協商大限昨到期，內政部、黨產會與婦聯會歷經七次協商會議，那紙行政契約依舊「難產」，卡關爭點在於雙方對董事會提名方式，及各項懲罰機制尚未有最終交集。

懲罰機制及董事會提名方式無交集

七月廿四日當天，婦聯會即發文內政部，主張董事會部分應納入各三分之一政府常任文官代表、婦聯會代表及社會公正人士，而社會公正人士由婦聯會提名，經主管機關同意；婦聯會捐財產後，政府不得再續追勞軍捐等。

對不得續追勞軍捐一事，內政部與黨產會有共識不能同意，至於婦聯會對董事會提名的條件，內政部並不反對，黨產會卻多次提出異議。

據了解，時任黨產會主委顧立雄就表達顧慮，其他參與討論的黨產會專委也憂心婦聯會「借屍還魂」的可能，顧立雄當場允諾要與內政部長葉俊榮溝通。

婦聯會認為，常任文官較為中性，但黨產會認為，不可讓政府受限於婦聯會，不應有不對等的情況發生。黨產會並提對案，若要接受婦聯會條件，政府代表限制常任文官，那麼董事會中的婦聯會代表，也應限制為「從事社福或婦女運動素負聲望者」，最後婦聯會知難而退。

黨產會再提出，無論是婦聯會代表、政府代表或社會公正人士，都應有社福專業或長期從事公益者。婦聯會對此未有一致意見，目前還卡關。

參與協商官員分析，內政部和黨產會因職掌不同，兩邊對於轉型正義的尺度也不一樣，才會出現不同意見。內政部主掌組織，但黨產會的處理必須很深入，加上未來其他黨產案，也可能走到談判協商，黨產會因此認為，不僅現狀要是合法狀態，過去扭曲的情況也須處理。

鑑於十月廿四日為協商大限，三方工作小組光上週就開了兩次會，上週一的會議，婦聯會代表和黨產會吵了一架，婦聯會不滿政府把主委辜嚴倬雲當賊看，更訂了一堆懲罰負責人條款。

十月廿日三方再度開會，婦聯會副秘書長汲宇荷向官方表達，婦聯會高層對隱匿資產的懲罰條款仍有疑慮，還不能簽行政契約，盼再協商調整。

據透露，婦聯會自認除每一年有給各分會一些補助外，海內外分會資產情況都已報給政府，若有抓到隱匿財產要罰兩倍，還要重罰負責人，對婦聯會極不信任。由於官方不希望協商破局，內政部高層不諱言，這部分若能有所進展，三方契約就能簽署。