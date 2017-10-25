內政部：婦聯會312億 投入長照等基金

2017-10-25

〔記者鄭鴻達、楊淳卉、楊綿傑／台北報導〕針對婦聯會走入歷史案，內政部七月廿四日宣布內政部、黨產會與婦聯會將組小組協商，三個月內完成婦聯會撥款國庫及組織轉型的規劃。協商期限昨到期，但三方仍未簽署行政契約，主要在於婦聯會對隱匿財產罰則等問題有異議。內政部說明，已就絕大部分內容達成共識，包括三一二億元投入長照等基金。

林峯正：只剩幾個關鍵要突破

內政部長葉俊榮指出，目前雖暫時卡住，但相信仍可討論出解決方案；黨產會主委林峯正也說，「我沒有那麼悲觀」，三方在大方向沒有太大歧異，只剩最後幾個關鍵需要突破，他樂見婦聯會接受內政部相關原則，走向和解之路，也希望能夠貫徹，讓社會大眾看到基本解決。

婦聯會發言人張菀萱說，對三方協商狀況持正面態度，但包括隱匿財產的罰則、董事選任的資格等，還需要繼續協商。

內政部民政司長林清淇說，婦聯會認為資產已無所隱匿，且同意三一二億元捐國庫，但黨產會認為還是要有相關罰則「掛保證」，大家還是有折衝可能性，與其打官司，政府盼朝簽署行政契約的方向解決。

內政部表示，內政部、黨產會以「整體解決、積極溝通、公益優先」三項原則，及「組織落實民主轉型、資產捐國庫做公益、會務接受公共監督」三大方向與婦聯會協商。

內政部指出，三個月期間召開七次會議，已就絕大部分內容取得共識，包含確定三一二億元將撥入長照服務發展基金、家暴及性侵防治基金、社福基金及榮民醫療作業基金；完成婦聯會的總會及國內外各分會會務和財產情形清查及決定後續處理方向；婦聯會同意提前召開會員代表大會，確認行政契約及組織解散轉型為公益基金會等。僅剩隱匿財產相關罰則，及基金會董事資格問題待協商。

黨產會表示，未來若發現隱匿財產等相關事證，將秉持職責進行調查。