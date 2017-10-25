救國團：黨產會有結論 再拼湊理由

2017-10-25

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會昨召開救國團案聽證會，救國團代表會中提出程序問題，質疑黨產會惡意突襲。委任律師劉昌坪指出，救國團在聽證會前三天才收到黨產會的補充報告，沒有時間充分準備和閱卷。他也批，黨產會調查報告部分資料有誤，顯然製作調查報告時「已有結論，而要拼湊理由。」

劉昌坪並援引德國哥廷根大學公法教授史塔克的意見書，指國民黨與當年東德統一社會黨政黨屬性不同、歷史脈絡不同，東德的「自由德國青年」被認定為附隨組織，是因為明文表示接受統一社會黨的指揮，顯然與救國團的情形完全不一樣。

至於黨產會援引蔣中正日記資料，劉昌坪指出，蔣中正日記也不一定可信。他接著列舉總統蔡英文、立法院長蘇嘉全等人都曾參與救國團活動，強調救國團活動不分黨派。

針對救國團涉及「黨職併公職」問題，劉昌坪回應，他要更正這個說法，「這並不是黨職併公職」，比較中性說，「我會說是團職」。

國民黨行管會副主委李福軒表示，他看不出國民黨對救國團有實質控制和對價轉讓關係，看不出救國團是國民黨附隨組織；他更批黨產會文件持續有錯誤，「下一次的轉型正義，各位就是對象。」

救國團並邀多達七名學者出席陳述意見。現任總統府人權諮詢委員會委員、中正大學財經法教授黃俊杰指出，救國團曾是國家機構的一部分，最高法院判決也有相關判例，若黨產會要認定救國團是附隨組織，要說清楚不採法院裁判的理由為何。

文化大學史學系助理教授劉傳暘表示，救國團與國民黨關係的確很密切，但那是因為精神和路線上的接近，要說是附隨組織很牽強；救國團的青年活動沒有黨的色彩，與國民黨的黨務活動並未重疊。