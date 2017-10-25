吳叡人：救國團 負責黨的青年運動

2017-10-25

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會昨召開救國團案聽證程序，邀請學者專家陳述意見。黨產會先前公布最新調查報告，引用蔣中正日記、曾任救國團主任的蔣經國檔案，以及國民黨中常會會議紀錄等，指出蔣中正在國民黨中常會指示，定位救國團是「黨內重要青運機構」，並要接受「黨的領導」，成為重要佐證。

曾參加自強活動「被收編過」

中研院台史所副研究員吳叡人則引述自身經驗指出，在一九八七年解嚴前，救國團毫無疑問是國民黨附隨組織，目的為深入青年層進行控制。

吳叡人指出，救國團自始就是國民黨黨國體制的一環，負責所謂「青年運動」的工作。國民黨所謂「青年運動」，是黨國體制由上而下對社會各部門進行的組織性動員，目的在控制社會，並進一步動員出社會對政權的支持與效忠。

他表示，救國團的自強活動曾風迷全台高中生，他也曾參加救國團舉辦的中橫旅遊行程，「被救國團收編過」，救國團非但是全台最大旅遊業，還是當時青少年認識異性、出遊的交友中心，是唯一不會被教官關切管道，認識女孩子要經過「黨國」認證，「唱他們認證的歌、玩他們認證的遊戲」，救國團這種「以享樂交換青年效忠」的青年運動，又是一個多麼厲害的社會控制體系。

吳叡人也指出，救國團甚至能在校內設立沒有法源依據的「活動中心總幹事」，試圖架空正常的學生民主自治體系，他質疑，當時民主運動已經蓬勃展開，「沒有國民黨撐腰，救國團敢這麼囂張嗎？」

義守大學政策管理學系助理教授吳明孝則指出，最高法院已駁回救國團志清大樓案上訴，救國團敗訴的理由之一，即指出救國團曾是隸屬國防部的國家機構，該時期所獲得的財產就是國有財產，但脫離政府後，後來就算登記社團法人或社會運動機構，都不具有對財產佔有的正當性。