救國團直接國有？「還有談的空間」

2017-10-25

〔記者楊淳卉、楊綿傑／台北報導〕針對救國團案後續處理，行政院黨產會主委林峯正昨受訪時，向救國團釋出善意。他表示，每個黨產案情況不同，若黨產會認定救國團是國民黨附隨組織後，要思考救國團旗下眾多的基金會及公司認定與處理的問題，他認為「救國團還有一些談的空間」，清理黨產的原則是要收回國有，然而「直接變為國有與否」，則可以慎重考慮。

盼具社會功能的救國團單位繼續運作

黨產會昨召開救國團案第二次聽證會，釐清救國團是否為國民黨附隨組織。林峯正會後表示，是否再開第三次聽證會，須經委員會討論，但黨產會做行政處分之前，一定會讓大家充分表達意見，後續處分也得接受司法機關的檢驗，相關事實認定更要禁得起司法和社會的考驗。

救國團一九八九年向內政部登記為社團法人，其旗下眾多救國團捐助成立或出資成立的基金會與公司，其中除了張老師基金會、幼獅文化公司之外，其他基金會與公司多為救國團成立社團法人後才成立。

林峯正指出，救國團有一些事情做得不錯，如救國團旗下「張老師」也負擔一些社會功能；從國家整體利益來看，若把救國團旗下具有社會功能、運作不錯的組織收回國有，直接變成國營，國家要讓該組織既有的功能繼續運作，不是一件容易的事。

他說，若要讓這些組織的功能發揮下去，某種程度以「組織變成公有，但用民間財團法人的方式繼續經營」，讓組織接受監督、財務公開透明，未嘗不能考慮。

林峯正表示，黨產處理「不是通通收歸國有就是最好的」，每個黨產案情況不一樣，還有和解、行政契約等選擇，如婦聯會的狀況就是一種模式，說不定有一些事情可以談。

救國團批只給三天看報告就開聽證會

不過，對於黨產會針對救國團案召開的第二次聽證會，救國團發出聲明強調，救國團非國民黨附屬機構於法有據，聲明也批評，通知人民陳述意見，行政機關至少應給予七天時間以供回應，黨產會只給三天了解調查報告，就得倉促應戰，這是武器不對等，也是程序上重大瑕疵，且林峯正早向媒體表達認為救國團與國民黨未切割，根本就是程序不正義，立場也不中立客觀。