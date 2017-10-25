台灣有加權？ 裁罰不符比例原則

2017-10-25

記者羅倩宜／特稿

公平會對高通重罰新台幣二百三十四億元，連與高通互告的蘋果組裝廠和碩及仁寶都坦言「不清楚計算基礎在哪裡」，兩大組裝廠夾在蘋果及高通兩大科技巨頭間，的確不便話說太明。但從全球手機出貨數據來看，台灣品牌手機只是中國、南韓品牌的零頭，二百三十四億元這數字並不符比例原則；公平會究竟用什麼先進的演算法來計算罰金？抑或在演算法裡加入「台灣加權」的特殊參數？也難怪外界質疑不斷。

高通商業模式向來是專利業界的經典教材，因握有大量的「標準必要專利（SEP）」，手機廠不論是買高通晶片或買對手晶片，都必須付一筆授權費給高通，費率約是手機售價五％，但若直接跟高通買，會給二％的折讓。對手機品牌廠而言，有兩個成本，一是晶片價格，二是授權費，高通確實創造了一個不利競爭門檻。

例如宏達電跟高通買一顆晶片是九百元，跟聯發科買是六百元；假設手機單價是一．五萬元，跟聯發科買晶片須付高通五％或七百五十元的權利金，跟高通買晶片只須付三％或四百五十元權利金，這算盤打一打，晶片成本加權利金，跟高通買是一千三百五十元，跟聯發科買也是一千三百五十元，當然選擇性能勝一籌的高通。

中、韓相繼對高通開罰，美國的FTC（聯邦貿易委員會）今年對高通提訟，都講出了一套完整論述；但我國公平會的裁罰金額，第一時間就被高通吐槽是「金額不合理」。

攤開過去三年全球手機出貨量，二百三十四億元確實不符比例原則。二○一四到二○一六年占全球手機出貨達二十六％的南韓、占比三十六％的中國，各罰高通約二百五十六億及二百七十四億元；同期台灣兩大手機品牌華碩及宏達電僅占全球出貨一．九％，但罰金卻相差不多。

高通向來只跟手機廠收取授權費，不知道台灣除了華碩、宏達電之外，還有哪一家手機品牌是高通的大客戶？四家組裝廠雖然有付高通授權費，但這筆帳是代蘋果支付，應該由美國去跟高通開罰才對；「人家呷麵，你在喊燒！」公平會裁罰的演算法，是有什麼神秘參數在其中嗎？