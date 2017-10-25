罰高通234億 童子賢不解計算基礎

2017-10-25

〔記者羅倩宜、黃佩君／台北報導〕公平會重罰高通，台灣四家組裝廠鴻海、和碩、仁寶、緯創夾在蘋果及高通兩強之間，處境尷尬。仁寶董事長許勝雄及和碩董事長童子賢昨不約而同地表示：「不太懂公平會的計算基礎在哪裡？」站在法律立場，有必要介入不公平競爭，但裁罰不應是最終目的，應以和為貴，將創新和智財權化為產品，交付到消費者手上，讓研發者、品牌廠、消費者都贏。

童子賢昨出席工業總會活動時表示，高通也是和碩的供應商，不便發表個別評論；但整體來說，每一顆IC和每一支手機裡面，本來就有成千上百個智慧財產權需要遵守；公平會裁罰牽扯到台灣廠商，並不是直接的，而是世界各大品牌手機和供應商之間暫時還沒有談攏。

童子賢說，公平會裁罰他看不太懂，不知道計算基礎在哪裡？也許請公平會每一位委員都去買幾顆IC來看看，就知道計算基礎了；他強調，站在產業角度，希望以和為貴，「才能夠你也贏、我也贏」。

許勝雄︰裁罰計算方式 要有個根據

仁寶董事長、工總理事長許勝雄也說：「不知道二百三十四億元怎麼算出來的？」台灣和中、韓兩國的環境不太一樣，所以公平會的金額是不是一個高標，他沒花太多心思去研究；「但裁罰是不是合理，要有一個有根據的計算方式才行。」

經濟部官員抱怨說，公平會僅要求提供可供計算高通罰鍰的數據，過去公平會做出對產業有重大影響的決策時，通常會經過多次公聽會，經濟部能派員說明整體影響，但本次卻完全未經過這樣的程序，對經濟部及相關產業界來說都相當錯愕。