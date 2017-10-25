裁罰惹議 公平會今立院說明

2017-10-25

限制競爭案鮮少開公聽會

有讓高通充分陳述

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會日前對高通開出天價二百三十四億元罰單，民進黨立委管碧玲踢爆高通跟工研院有許多研發案均暫時停擺，公平會副主委彭紹瑾回應：「沒聽說高通在台有投資或合作已經停止，此案已處分、不再發表意見，等今天立法院審預算詢答再說。」

彭紹瑾說，公平會裁罰高通案，主要是為了確保自由公平競爭、促進經濟繁榮安定，且考量高通的違法行為跟危害等各面向做出裁罰，但他也坦言此案確實沒有召開過公聽會。

彭紹瑾表示，高通裁罰案是限制競爭裁罰案，過去很少針對限制競爭案召開過公聽會，但是公平會在調查過程中，有讓高通充分陳述、也有律師寫狀子，高通還派高階主管來台說明，當時公平會也逐一聽取其意見。

至於是否會影響台灣未來5G產業的發展？彭紹瑾說，這個要請教主委黃美瑛，今天立法院審查公平會預算詢答時她應會說明。記者昨也致電黃美瑛，截至昨晚九時三十分，她均未接聽電話。

高通案是由公平會七位委員開會採取合議制、多數決決定。公平會委員說，高通案已進入行政訴訟，是否影響國家經濟發展策略，主管機關是經濟部、不是公平會，公平會審議此案也保持獨立性，不會知道高通在台灣做什麼，公平會是競爭主管機關，審議後多數決結果是什麼、已很清楚。

公平會開出處分書，高通若不服，可在收到處分書二個月內，向台北高等行政法院提出行政訴訟；至於罰鍰，高通可申請分期付款，若業者不繳，公平會將移送法務部行政執行署強制執行。