天價裁罰 高通喊停工研院5G案

2017-10-25

工研院負責主管證實

高通月中通知合作案「暫時停止」

〔記者蘇芳禾、洪友芳、黃佩君／台北報導〕公平會日前對手機晶片大廠高通做出天價二百三十四億元裁罰，民進黨立委管碧玲昨踢爆，高通原與工研院有許多研發案及資通產業的合作案，其中包括5G研發，但在裁罰後，包括投資、研發人員等交流已暫時停止；工研院負責與高通合作案的資通所主管證實，高通本月中通知合作案「暫時停止」，目前只能耐心等待，希望很快明朗化，讓合作案繼續進行，否則「對台灣是滿可惜的」。

管碧玲說，公平會重罰高通，國內的經濟部門和研究單位都很憂慮，因工研院、資策會層級單位正在與高通合作，尤其是5G研發，一直都有進行合作，包括雙方技術人員組成研發團隊。

她指出，人工智慧、物聯網這些產業在下個世代都非常重要，而高通仍是全世界專利最多、技術最領先的業者，南韓與中國都對高通較不友善，台灣相對籌碼並不多，能跟高通合作是很難得的機會。據她了解，目前這些合作和投資案都已暫時停止。

工研院資通所主管證實，與高通在5G的合作案為期四年，才第一年開始進行，研發團隊成員包括工研院、中科院與資策會約共二百人；高通本月中通知合作案「暫時停止」。

有助網通業發展 生變很可惜

這主管分析，台灣在前幾代通訊技術合作時程都較落後其他國家，這次能與高通合作，共同發展5G新的空中介面技術所驅動的小型基地台，小型基地台又將是5G網路關鍵要角，若順利合作完成，將有助台灣網通相關廠商開發產品「客製」不同配置軟體，對產品推展與接單是大大有利。

經濟部技術處長羅達生坦言，的確擔心會生變，但仍要視高通收到判決書後，再觀望其態度；經濟部次長龔明鑫表示，「亞洲矽谷」現階段與高通還沒有進行到實質推動層面，還看不出來有很大影響，但高通來台投資對我國推動亞洲矽谷建立物聯網核心是有相當大的幫助，當然希望不要生變。

經濟部官員私下透露，高通遭裁罰後，與經濟部合作氣氛的確「有點變化」，感覺不如之前積極；目前與高通溝通管道還算順暢，尚未能判斷是否合作破局。