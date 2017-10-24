載病父打工 撞電桿父死兒命危

2017-10-24

家境清寒 陪父親至釣蝦場打工

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣十六歲邱姓少年與父母一家三口相依為命，因家境清寒，他常利用假日陪父親打工貼補家計。前天邱少搭父親的車到頭份某釣蝦場工作，邱父因有糖尿病，疑晚上視力不佳，前晚工作結束返家時，由無駕照的兒子開車，在離家不到一公里的台三線三灣鄉路段，疑車速過快，失控自撞電線桿，邱父死亡，邱少命危急救中。

邱少國中時期在校表現優異，國二接觸技職教育，對汽車修護很有興趣，目前就讀竹南鎮私立中興商工汽修科，今年四月以汽修專業表現獲得全國技藝教育績優人員表揚，發生意外，全校師生難過惋惜。不少友人在邱少臉書留言集氣，祝他早日康復。

少年就讀汽修科 曾獲全國表揚

警方調查，邱少前晚開車載父親返三灣鄉大河村家中，行經三灣鄉下坡路段，失速撞上路旁電桿，電桿攔腰斷裂，車頭凹陷嚴重毀損，父子受困車內。警、消救出副駕駛座的邱父，他頭部受重創送醫不治；邱少頭部、雙膝撕裂傷、左手腕骨折變形，意識清楚，有顱內出血狀況，在醫院急救中。

大河村村長李運光表示，邱家家境清寒，媽媽是印尼籍新住民，邱父患糖尿病平常無法工作，只能趁假日到釣蝦場打零工，家庭收入靠妻子在科學園區擔任翻譯。邱少很孝順，與爸爸感情很好，是爸爸教會他開車，休假時常陪爸爸一起工作。

父因病視力不佳 由無照兒開車

邱少經抽血檢測並無酒駕，邱母哀傷地說，知道兒子無駕照，平時並不會把車（登記邱父名下）借給兒子開，當天是丈夫開車載兒子，一起到頭份的釣蝦場工作，丈夫有糖尿病，疑因晚上視力不佳及工作疲憊，可能因此交由無照的兒子開車。

警方研判是車速過快釀成悲劇，該路段無路口監視器，確切肇因須等邱少傷勢穩定才能釐清，會依無照駕駛開罰六千元，並依過失致死罪嫌函送少年法庭。