台積論壇「半導體的未來10年」 科技8大咖聚焦AI

2017-10-24

張忠謀：醫生將會率先被取代

〔記者洪友芳、羅倩宜、卓怡君／台北報導〕全球晶圓代工龍頭台積電昨舉行三十週年慶，重頭戲是董事長張忠謀主持的「半導體的未來十年」論壇，包括蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）等全球科技大咖多聚焦在ＡＩ（人工智慧）。張忠謀預言，「我覺得ＡＩ第一個會取代的是醫生」；但威廉斯認為，「人類永遠需要醫生，ＡＩ可讓醫生做得更好」。威廉斯與安謀（ＡＲＭ）執行長賽格斯（Simon Segars）反而擔心，大數據及ＡＩ將對資安和隱私權帶來更大威脅。

台積電三十週年慶邀請六百多位國內外客戶與供應商夥伴等貴賓參加，並請到蘋果營運長威廉斯、安謀執行長賽格斯、輝達執行長黃仁勳、高通執行長莫倫科夫（Steve Mollenkopf）、亞德諾（ＡＤＩ）執行長羅希（Vincent Roche）、博通（Broadcom）執行長譚霍克（Hock Tan）、艾司摩爾（ＡＳＭＬ）執行長溫寧克（Peter Wennink）等七位科技界領袖同台對談。

羅希與黃仁勳都認為，ＡＩ將為半導體產業帶來龐大需求，主要是在深度學習、神經網路與不同應用感測器上，ＡＩ用於醫療上將可提高診斷準確度、大幅降低成本。

威廉斯：AI可讓醫生做得更好

張忠謀預言，ＡＩ影響最大的職業將是醫療業，大型醫院每天一大早都有很多普通病症病人等待看診，往後也許ＡＩ就可診斷較小毛病，不用排隊、並可減少醫生負擔，醫生需求就會較少。

但蘋果營運長威廉斯認為，人類永遠需要醫生，ＡＩ可讓醫生做得更好；以放射科工作為例，醫護人員因長期曝露也有職業風險，如果有ＡＩ結合深度學習技術，就可接手放射檢驗工作。他強調，與其擔心被取代，不如多思考更實際的問題，例如資安及隱私權。

資安與隱私權威脅更讓人憂心

安謀執行長賽格斯也說，未來每個人的資料大量曝露在資安疑慮中，且大部分人很難用技術來保護自己，產業更要善盡隱私權及資安保護的責任。