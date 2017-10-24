半導體淘金潮已過？ 張忠謀︰我不同意

2017-10-24

業界成長優於全球GDP 台積電優於業界

〔記者羅倩宜、編譯楊芙宜／綜合報導〕台積電卅週年慶邀請科技大咖座談「半導體業的未來十年」，博通執行長譚霍克（Hock Tan）從產業的年複合成長率著眼，認為「半導體業的淘金潮已過」；但台積電董事長張忠謀不認同，他表示未來十年半導體業成長率每年還有四．五到五．五％，幾乎是全球經濟成長率（ＧＤＰ）的兩倍。

譚霍克說，一九八○年代半導體的年複合成長率還有卅％，近幾年只剩五％，基本上跟全球ＧＤＰ相當，「這顯示半導體業的淘金潮已過」。

對此，張忠謀直言，「我不同意你說的半導體業成長率和全球ＧＤＰ增速相當，現在全球ＧＤＰ只有二到三％，我認為未來十年半導體業成長率每年還有四．五到五．五％，幾乎是兩倍」。

成長趨緩？ 蘋果營運長︰完全不擔心

蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）則笑說，「是只有台積電才有這種成長率吧？」張忠謀霸氣答：「我們比四．五％多的多了。」

對半導體晶片業發展是否減緩的討論，威廉斯表示「完全不擔心」，重點在於有無適當的雄心來運用擺在眼前的科技；蘋果認為，未來十年「裝置運算」（on-device computing）和「雲端運算」、最終到人工智慧（ＡＩ）深度學習的潛力無窮，可改變當前醫療照護傳達的方式，而「手機」仍是ＡＩ主要平台。

威廉斯說，做夢的是人類、開車和監控的都是人類，儘管未來會有深度學習的機器，但沒有「創新自動化（autonomous innovation）」這種事，未來十年要靠這一世代人如何利用半導體界的電子產品。

威廉斯昨也回憶與台積電二○一○年的合作緣起，提到當時兩家都冒著不曾有過的極大風險。他說，當年為了推出iPhone4手機而造訪台灣尋找合作對象，在與張忠謀夫婦於張家共進晚餐後，決定與台積電合作。

他指出，當年蘋果是首次「百分百」押注一家處理器晶片代工廠、沒有應變備案；台積電則是對單一生產案投入了九十億美元、六千員工日夜工作，創紀錄以十一個月就量產成功，生產出超過五億片沒有瑕疵的晶片，蘋果要感謝張忠謀和台積電每個員工。