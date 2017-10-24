重新招標費時 將延至2023年交艦

2017-10-24

〔記者呂伊萱、盧冠誠／台北報導〕國艦國造獵雷艦案風波不斷，承造廠商慶富造船不僅爆發詐貸案，現更宣稱可能破產。國防部副部長蒲澤春昨天在立法院表示，目前慶富並未達到解約條件，若慶富持續保持合約進度，會讓慶富繼續履約。若達解約條件，則可能由其他船廠承接、或國內重新招標，也不排除撤案；國防部採購室主任黃希儒坦言，重新招標將需三到四年，第一艘獵雷艦將遲延至二○二三年交艦。

立法院外交及國防委員會昨就「國軍獵雷艦執行進度」召開專案報告會議。國防部針對獵雷艦案擬具四種因應方案，依序是慶富繼續履約、其他船廠承接、國內重新招標或是全案撤案。

蒲澤春報告說明，根據採購契約附加條款，慶富達成「解約條件」有九項，分別是重大延誤履約期限、偽變造文件、擅自簡省工料情節重大、查驗不合格且未辦理、未通過測試情節重大、未獲得輸出許可、破產致無法繼續履約、未履約通知後也未改正或其他契約規定之情形。

「破產是最可能解約的條件」

國民黨立委江啟臣質詢問及，造艦完工日期不斷逾期，卻不構成解約條件？蒲澤春回答，目前還沒有達到解約條件，若慶富持續保持合約進度，會讓慶富繼續履約。江啟臣追問，哪項解約條件最有可能達到？蒲澤春認為是「破產」，而目前四個方案都是國防部考量的選項，也「有船廠有意願也有能力」，但他不便透露是誰。

獵雷艦聯貸案主辦行第一銀行則表示，希望獵雷艦專案可以繼續進行，不但能強化國防戰力，也可將銀行團衝擊降到最低，創造政府與銀行團雙贏的局面。一銀指出，目前第一艘在義大利建造的船殼進度達七十％，尚符合進度，且主要技協廠Intermarine與Lockheed Martin的人員均向內部表示希望專案能夠繼續進行下去。