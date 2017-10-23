救國團學習中心 13未立案、6公安不合格

2017-10-23

召集人白秀雄 自爆弊端

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕救國團召集人白秀雄昨接受本報訪問時爆料，救國團在全台有六十八個終身學習中心，其中台北市館前終身學習中心根本未立案，公安消防也不合格，後來他才得知，六十八個終身學習中心，有六個有相同情況（公安問題），更有十三個仍待立案。

白秀雄指出，救國團要他辦良民證，並蓋章將終身學習中心負責人變更成他，但他連公文都看不到，也不知各終身學習中心在哪，事涉公安問題、人命關天，「沒立案的補習班也要我蓋章，我當然沒蓋」！只能寄出存證信函給救國團主任葛永光，要求葛須嚴正處理，並提出檢討報告。

寄存證信 促葛永光清查

葛永光回應表示，台北市館前終身學習中心目前是「合法立案，擴大經營」，六樓部分是立案的，其他樓層原來是辦公室，後來因需求而轉成教室，這個爭議已經在處理中，包括尋覓其他據點、與市府溝通如何處理能夠合法。

至於白秀雄寄發存證信函的問題，葛永光說，「他是長官，他說的就照辦，所以必要時我承擔負責人也可以」，不過後續還須視各地方政府規定。

白秀雄表示，他二月接下救國團召集人，法律上擔任社團登記負責人，救國團因官司敗訴，總部須搬離松江路志清大樓，救國團榮譽主任李鍾桂有意將總部搬去館前路學習中心那棟大樓，當時秘書處在內部會議中分析，該補習班沒立案、消防更不合格，如果要當總部辦公室，可能會有問題，加上他也以公安消防為由，阻止搬去館前路，後來才改買北市的福全新大樓做新總部。

白秀雄說，他寄存證信函給葛永光，要求葛須立即清查全國各終身學習中心有無類似情況。後來在內部會議曾提出討論，六十八個終身學習中心，有六個有相同情況，更有十三個補習班仍待立案。

救國團稱 是否違規要查證

對此，救國團教育處處長藍涂育說，館前中心從民國八十年立案至今，相關安全檢查都是合格的；至於其他地方是否有未立案或公安問題，還要再查證了解。