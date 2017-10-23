蓋青年活動中心 教部曾補助4.5億

2017-10-23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會明將召開救國團案第二次聽證會，民進黨立委賴瑞隆昨指出，救國團現雖登記為社會團體，但多處旗下經營的青年活動中心，過去是由教育部編列預算，共補助四．五億元經費興建，未來資產應歸還國家。

立委：未來資產應歸還國家

據黨產會調查報告，救國團前身為成立於一九五二年的「中國青年反共救國團」，當年由國防部總政治局主任蔣經國一手掌控，國民黨亦透過知青黨部指導團務，在全台組織大隊進行青年思想改造工作。

賴瑞隆表示，救國團在一九六九年脫離國防部後，政府仍持續編列預算補助救國團，教育部自六十八至七十九會計年度，共補助四億五千八百萬元予救國團，在全台各地興建或整建青年活動中心。

其中，教育部在六十八年度預算中，編列三千萬元興建澎湖青年活動中心；隔年又編列四千萬元經費，興建澎湖及墾丁青年活動中心；七十年度單位預算，再砸四千五百萬元蓋墾丁及南投青年活動中心。

賴瑞隆提及，教育部七十一年度預算中，又編五千五百萬元興建墾丁青年活動中心，光墾丁青年活動中心經費，國家前後出資一億元以上，建築物還是在國有土地上。

此外，包含溪頭、澄清湖、金山、曾文青年活動中心，教育部也在七十二及七十六年度，共編列一億兩千萬元預算興建及整建；劍潭海外青年活動中心部分，教育部共編列一億六千八百萬元興建。

賴瑞隆強調，在黨國不分年代，蔣經國一聲令下，教育部敢不編列預算給救國團嗎？救國團靠經營青年活動中心及多角化營利，現總資產累計五十三億元，國家出錢蓋的建物，卻以低價租給救國團，黨產會未來應依法處理，將屬於國家的資產收歸給國家。