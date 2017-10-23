救國團補習班誰管？ 中央地方互推

2017-10-23

〔記者周彥妤、陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕救國團補習班的立案問題，究竟應由哪個單位負責？內政部合作及人民團體司籌備處副主任陳志章昨表示，救國團從未向內政部申請要開設終身學習中心，或所謂的短期補習班，該業務非內政部負責，是台北市教育局的業務。北市教育局卻表示，救國團台北市館前終身學習中心，屬於社團法人設置的訓練機構，並非短期補習班，由於不在北市府權管範圍，因此究竟有無立案或消防安檢是否合格等問題，須向主管機關內政部了解。

北市府：屬社團法人 非權管範圍

救國團召集人白秀雄昨受訪爆料說，他曾在內部會議聽到，館前路上作為終身學習中心的十層樓建物，僅六樓的公共安全設施合格，其他樓層都不合格，有逃生通道太小、不符合規定問題，北市府應派人加強查驗，以保障學員生命財產安全。

白秀雄強調，他對葛永光講了Ｎ次，反映補習班沒立案、公安有問題，葛卻回他說，「台北市教育局對這沒有意見」。

救國團教育處處長藍涂育則解釋，館前中心已是三、四十年的老房子，在舊建築法規中，一棟大樓的立案面積不能超過兩百平方公尺，大約六十坪，而六樓的面積正好就這麼大，才會有此問題。要能順利立案，可能要調整內部配置，但老房子牽涉許多層面，比較困難。不過在消防安全、公共安全部分，中心都有消防安全小組的編制，而且進行演練，民國八十年立案至今，相關檢查都是合格的。

不過，北市府教育局根本不認為救國團補習班的立案問題應由其負責。教育局還拿出法規表示，按「短期補習班設立及管理準則」第二條第二項，「私人或團體依其他法令規定，向中央或直轄市、縣（市）政府所屬相關機關辦理登記或申請核准舉辦之訓練、活動或課程，不適用本準則之規定。」

教育局說，若受理檢舉救國團疑似未立案補習班，會函請救國團說明，一併函請內政部解釋；若救國團自認違法，內政部也認為課程不符章程，北市府將以未立案補習班來糾正、裁罰及輔導其立案。

內政部要北市釐清自己業務

然而，內政部卻要求北市教育局「釐清自己業務」，陳志章強調，社會團體要開設終身學習中心、設立短期補習班，或投標相關的運動中心，都應回到目的事業主管機關審核。他還說，北市教育局若有不懂或法令不周延之處，中央願提供協助處理。

陳舉例說，全國有數萬個社會團體，要開設補習班就是要經地方政府教育局核准，要開辦老人照顧中心，就要經社福機關審核，若全國所有社團的一切業務，都要內政部同意，那要那麼多部會及機構做什麼。