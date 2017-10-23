全國6萬社團 僅救國團「主任」 當家

2017-10-23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部清查全國六萬多個社會團體，發現僅「中國青年救國團組織章程」與其他社團規定不同，竟以「主任」執行團務及對外代表本團，嚴重違反「人民團體法」規定，上週一再度發文救國團，要求必須修改章程。

救國團以「主任當家」，有別於一般社團以理事長執行會務，及對外代表社團的運作方式，內政部繼六月十二日發文要求改善後，十月十六日再度行文要求修改章程。

內政部公文表明，救國團章程第十八條規定「本團置主任一人，負責執行團員大會及團務指導委員會之決議，執行團務期間，對外代表本團」，與現行「人民團體法」及「督導各級人民團體實施辦法」扞格。

內政部要求，救國團須依「人團法」規定，重新修改組織章程，提經團員大會討論，由半數以上團員出席，出席人數三分之一以上議決通過後實施；在未修法前，仍須遵守人民團體法和相關法令規定。

內政部證書載明負責人是召集人白秀雄

據透露，在內政部今年三月核發給救國團的「全國性及區級人民團體負責人當選證書」上，載明負責人是現任救國團召集人白秀雄，職稱為理事長，任期自今年二二八至二○二○年二月底止，文件亦經內政部長葉俊榮簽名及官方蓋章認可。知情人士指出，救國團由主任葛永光領導，召集人白秀雄被章程規定給架空，在救國團內根本「有名無實」，甚至連內政部發給救國團的公文都看不到，還要自己向內政部另索取公文來看。

白秀雄表示，他沒有想過葛永光會不給他看公文，還說「這是制度問題」，他自己隻身一人到救國團做改革，這個中國青年救國團根本是「中國老人聯誼社」，會員普遍七、八十歲以上，最年輕也五十多歲，他正草擬新章程草案，屆時再看內部願不願意接受改革。

白秀雄透露，雖然組織章程規定，主任由召集人選出，但葛永光是救國團榮譽主任李鍾桂硬塞給他的人選，在他接召集人當天，救國團馬上要他提出主任人選，說三天內不提出的話，救國團會被解散，更向他推薦台大教授、前監委葛永光，事後自己才發現，葛曾當過國民黨知青黨部書記長，與救國團淵源非常深。

內政部合作及人民團體司籌備處表示，救國團是在一九八九年向內政部登記為社會團體，延續蔣經國「主任當家」傳統，在最早的那份組織章程中便已載明。

官員也透露，在以前特殊年代，救國團歷屆主任都是黨政大老，內政部有哪一個官員敢違反規定，所以「獨樹一格」的救國團章程，廿幾年來即使不符合規定，也沒被要求合乎現行法令。