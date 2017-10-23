到台塑吃過3次牛排 張忠謀初募資頻碰壁

2017-10-23

記者洪友芳／特稿

三十年前台積電成立前，沒人看好專業晶圓代工，當時張忠謀親自奔走國內外簡報、找資金，英特爾、德儀聽了簡報後卻都沒意願投資，也在台灣找過二十多家企業簡報，「去台塑三次吃過三次牛排」，最後台塑、台聚等企業賣政府面子，各掏幾千萬到億元投資台積電，才募資十三億餘元成立；但如今，台積電資本額已大增一百八十八倍，營收也從一．二八億元大增七千八百餘倍到今年的近兆元。

張忠謀自麻省理工學院機械碩士畢業後，原本屬意專業較能勝任的福特汽車，卻因薪水一美元之差，選擇電晶體相關的希凡尼亞（Sylvania），從此踏上半導體業。

後來張忠謀加入德州儀器，共達二十五年之久，一路爬升到資深副總裁、半導體集團總經理等要職，當時行政院長孫運璿曾邀他回台服務，因待遇等因素無疾而終；直到他一九八五年辭通用器材總裁職，應時任工研院董事長徐賢修力邀，才回台任工研院院長。

當時台灣是半導體的荒漠之地。張忠謀曾提及，沒有人跟他提過工研院要創立一家衍生公司，就任工研院長兩週後，李國鼎授命他成立衍生公司台積電，他主張新公司要成為全球首創的專業晶圓代工，雖獲政府支持，但找資金與設定投資計畫都得自己帶頭行動，且還頻頻碰壁。

張忠謀在宣布交棒那天說，台積電成立以來，沒有一天是「萬里無雲」。這是實話，台積電成立初期生意冷清、營運慘虧，還發生從國外找來的總經理「落跑」等；但三十年後，台積電已成市值逾六兆元的世界級企業，規模較成立初期大增數千倍以上。