台積30週年 市值逾43兆科技大咖同台

2017-10-23

7大產業領頭羊將和張忠謀

對談半導體業下個10年

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣第一次！全球晶圓代工龍頭台積電今天舉行三十週年慶，重頭戲是董事長張忠謀與大客戶蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）等高層同台對談半導體業下個十年，八位與談科技大咖領軍的企業市值合計逾四十三兆台幣，居產業領導地位；台積電三十週年慶料將吸引全球注目，也締造台灣科技史的空前紀錄。

台積電三十週年慶今天下午在台北君悅飯店舉行，預計有六百位來自國內外客戶與供應商夥伴等貴賓受邀參加，總統蔡英文將視訊致詞道賀，接著由張忠謀主持「半導體的未來十年」座談，邀請到被視為庫克接班人的蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）、輝達執行長黃仁勳、高通執行長莫倫科夫（Steve Mollenkopf）、亞德諾（ADI）執行長羅希（Vincent Roche）、安謀（ARM）執行長塞格斯（Simon Segars）、博通（Broadcom）執行長譚霍克（Hock Tan）、艾司摩爾（ASML）執行長溫寧克（Peter Wennink）等，共八巨頭同台與談。

蘋果、高通訴訟戰正烈 同台給足面子

這其中有六家是台積電主要客戶，最受矚目的是蘋果與高通，雙方針對高通專利的授權或反托拉斯等問題，正大打訴訟戰，還波及台灣代工廠商，高通日前還被我國公平交易委員會決議處罰二百三十四億元鉅款；威廉斯與莫倫科夫今天給台積電大面子、同台互動，會擦出什麼火花，備受矚目。

今晚台積電還將在國家音樂廳舉辦音樂會，曲目為張忠謀最喜歡的貝多芬第九號交響曲，原擬由委內瑞拉指揮大師杜達美（Gustavo Dudamel）率領西蒙．玻利瓦爾交響樂團演出，但因杜達美與該交響樂團取消亞洲行程，改由維也納室內管弦樂團演出，指揮為奧地利火紅指揮家克里斯蒂安．阿閔；張忠謀與上千位賓客仍可聆聽到他最喜愛的貝多芬第九號交響曲。

30年前後的台積電轉變

△30年前︰

1987年2月成立，全球首創晶圓代工的經營模式，實收資本額為13.757億元；行政院開發基金投資48.3%、荷商飛利浦投資27.5%、民間業者投資24.2%。當時僅有向經濟部與工研院承租的1座6吋廠，年產能約6600多片，以3微米與2.5微米製程技術生產低階產品，年營收僅1.28億元（約400萬美元），虧損達1.25億元（約393萬美元）。

初期員工從工研院電子所移轉出144人。目前副董事長曾繁城、資深副總經理秦永沛、副總經理曾孟超、營運副總經理王建光及林錦坤、中國公司總經理杜隆欽等6位高階主管，都是出自當年工研院移轉的元老級台積人。

△30年後︰

目前在台有3座超大型12吋晶圓廠、4座8吋晶圓廠、1座6吋晶圓廠與2座後段封測廠，美國與新加坡、中國上海另有8吋廠；以12吋晶圓計算年產能約1000多萬片，是全球第1大晶圓代工廠，市占率超過5成，最先進量產製程為10奈米，全球員工數超過4萬人。

資本額已達2593億元，外資持股近8成；預估今年營收近1兆元，全年獲利可望達1個股本，以上週五收盤價計算，市值達6.15兆元，為台股市值王，也是全球半導體業第1大。

製表︰記者洪友芳