連司法官也騙 保母耍心機撈錢

2017-10-22

〔記者陳慰慈／新北報導〕惡保母為了撈錢，連司法官夫婦也敢騙！新北地檢署鄭姓檢察官及在新北地院任職法官的妻子，委託林姓保母托育滿週歲的兒子，但保母放任小孩哭鬧及爬行遭解約，鄭檢事後發現林女重複與三名家長簽約，認為她利用合約有試用期的漏洞，故意表現不佳讓雇主解約，且因不是保母主動解約而拒退保母費，控告林女詐欺取財；新北地檢署將林女起訴。

重複簽托育約 大鑽漏洞

二十五歲林姓保母今年三月，先與李姓家長簽訂預約托育定金給付協議書，收取三萬兩千元定金，雙方約定林女今年五月至明年四月，到宅照顧李家兩名子女；林女兩週後又與鄭檢簽訂一年保母合約，受託今年四月起至明年三月照顧其一歲兩個月大的兒子，收取三萬四千元定金。

故意表現不佳 不管小孩

林女四月七日到任後，放任鄭檢兒子在社區大廳爬行，連小孩哭鬧討抱也視而不見，自顧滑手機，社區保全勸阻，林女還稱，「家長要我不管，訓練孩子獨立」，鄭檢與法官太太獲悉，只好輪流請假與林女一同照顧小孩，一週後以「不適任」為由解僱林女。

林女一遭開除，四月十七日馬上跟另名林姓家長簽訂三年聘僱合約書，收取當天至月底的保母費一萬五千四百元。

家長上鉤解約 保母拒退費

鄭檢事後透過林女臉書，發現林女在他之前與李姓家長簽約，遭他解約又火速跟林姓家長訂約，認定林女是因與李姓家長的契約五月生效，中間有兩個月空檔，故意與他及林姓家長簽約，利用合約所訂一個月試用期，雙方可無條件解約的巧門，刻意表現不佳讓雇主「上鉤」將她解僱。

鄭檢聯繫李、林兩位家長，三人均認為林女刻意欺瞞，要求林女解約及退還保母費，林女稱「我會履約」但對如何履約避而不答，三人因此提告；因林女知悉鄭是檢察官，後來退還一半保母費。

林女否認詐欺，供稱無法履約就會退錢；但檢方查出林女與三方家長簽訂時間重疊的保母合約，可見無履行合約真意，認定有詐欺犯意。