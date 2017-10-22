觀光賭場管理條例 仍躺在立院

2017-10-22

就算闖過公投 目前也沒有法源可設賭場

〔記者鄭鴻達、劉力仁／綜合報導〕金門博弈公投即將登場，但即便公投闖關成功，仍須立法院通過「觀光賭場管理條例」始有法源得以設置賭場。對此，立法院民進黨團、國民黨團持保留態度，時代力量黨團堅決反對，親民黨團則認為民進黨應說明其立場為何。

各黨團態度傾向保留甚至反對

離島興設觀光賭場必須過兩關，依據「離島建設條例」第十之二條，第一關通過地方性公民投票，第二關須依據「觀光賭場管理條例」設立賭場興設，五年前「觀光賭場管理條例草案」就躺在立法院遲未排審，立法院各黨團態度也傾向保留甚至反對。

遲未排審 「本會期不會討論」

民進黨團幹事長劉櫂豪表示，本會期為預算會期，黨團尚未有明確方向，「本會期不會討論該案。」

國民黨團書記長林為洲說，黨團持開放態度，並尊重地方的決定，畢竟通過與否所造成的繁榮或衝擊，都是地方承受，若公投通過，立法院與民意對抗，不修訂相關辦法也很怪。在此議題上，立法層面屬於被動的。

時力認不應在離島設置賭場

時代力量黨團總召徐永明指出，經討論後，黨團堅決反對「觀光賭場管理條例」通過，此條例沒正當性，黨團不只在公投立場反賭，也不認為應在離島設置賭場，希望各黨團能一起反對。

親民黨團幹事長陳怡潔指出，離島設賭場須尊重居民選擇，民進黨過去堅決反對於離島設立賭場，應說明執政後態度為何，若定調反對，應想清楚如何協助離島發展經濟。