金門博弈週六公投 「氣氛詭異」

民調顯示反賭雖多 若投票率低於3成 促賭方可能勝出
〔記者劉力仁、吳正庭／綜合報導〕金門首次博弈公投即將於十月廿八日進行，此為澎湖、連江之後，第三個進行博弈公投的離島，雖然民調顯示金門人多數反賭，但促賭方很低調、反賭方則被描繪起內訌，關心博弈公投的人士形容最近「氣氛詭異」，如果投票率低，促賭方很可能勝出。
促賭方沒造勢 反賭方憂沒危機感
金門醫院精神科主任吳阿瑾表示，金門氣氛詭異，還有一週就要公投了，促賭方幾乎沒有任何造勢、宣傳活動。雖然民調顯示金門人大多數反賭，但是金門鄉親沒有危機感、不很了解博弈公投規定。「鄉親多認為不出來投就是不支持，卻不知道，公投時，只要促賭方贏反賭方一票，就是贏了。」
推估投票率約在2至3成間
本屆金門縣長投票率為四成五、去年總統立委投票率為三成三，反賭方推估這次金門博弈公投投票率大約在二至三成之間。金門合格選民約十一萬五千人，以三成投票率計算，大約一萬七千票可過關，促賭方具有參與連署的六千多人當作基本盤，如果投票率低於三成，促賭方有可能過關。
台灣反賭博合法化聯盟執行長何宗勳表示，促賭方以低調、鴨子划水方式，拉低投票率策略相當明顯。台灣反賭博合法化聯盟昨天挨家挨戶訪視，希望催出金門人的危機感。
被指低調 促賭︰順其自然
被形容為低調，金門博弈公投提案人蔡春生表示「順其自然」，有信心會超過當時連署的六二○七人。他說，金門有酒廠，但並不是每個金門人都變成酒鬼，金門人很聰明，自己會看，博弈合法化，稅金可以留在金門，下一代有工作，此事訴諸民意，不要污名化。
促賭成員辛寬得表示，一個金酒、一個博弈就可以把金門撐起來，未來金門不必再靠中央。最後幾天了，應該趕快讓老的、年輕的，都了解金門未來將成為「綜合娛樂城」，稅金可以像大樂透一樣回饋社會。
被指內訌 反賭︰分進合擊
越迫近公投，金門坊間耳語越多，台灣反賭成員日前造訪金門，金門在地反賭成員並未加入，被形容起內訌；金門反賭場連線發言人洪篤欽表示，台、金反賭的立場絕對一致，雙方「分進合擊」，擴大打擊面。
昨天金門當地青年組成「金門反賭場連線」舉辦祈福晚會，希望金門人踴躍出來投票。洪篤欽估計，昨晚約有三、四百位民眾陸續出席晚會，「能不能擋下這次的博弈公投，投票率是最大關鍵。」他呼籲金門反賭的民眾，千萬不能沉默姑息。