慶富若涉不法 90億保證金將沒收

2017-10-22

〔記者羅添斌／台北報導〕針對慶富造船獵雷艦案，國防部在最新報告中指出，倘若相關單位掌握其不法事證，就會依法跟慶富解約，並追究慶富的法律責任；軍方更說，屆時將沒收慶富公司繳交的履約保證金十七．四億元，以及要求連帶保證銀行返還預付款還款保證金七十二．六億元，總計九十億餘元，以維護國軍最大權益。

軍方將解約求償

國防部還說，若慶富涉有不法事證遭到解約，軍方會向慶富提出違約所產生的損害賠償（履約期間國軍人力物力的損失），及重購價差（因物價產生的重購金額差異）。

至於目前在義大利建造中的首艘獵雷艦船殼，國防部表示，產權原屬建造公司，要由其公司自行處理。

立法院外交及國防委員會週一將召開「國軍獵雷艦進度」報告，由國防部、金管會及財政部等單位提出報告並備詢。

國防部在報告中指出，獵雷艦案原本規劃於一○二年至一一四年獲得六艘新式獵雷艦，全案預計以台幣三五八億五千餘萬元執行；首艘艦於義大利建造，預定一○九年十月交艦，後續五艘在台灣建造，預定於一一二年九月起至一一四年二月完成交艦。

國防部表示，依據契約規定，全案分十一期付款，慶富公司在請領前六期款時，應同時提交同額預付款還款保證給海軍；海軍在給付第四期款時，會發還承商第一期的同額還款保證，以此類推，以降低風險。

海軍已支付逾72億元

國防部表示，海軍依慶富工程進度及契約規定，已完成第一至第三期款的價金支付，合計七十二億六三二六萬九三六○元；慶富除已依約繳交履約保證金十七億四六六五萬元外，也提交第一至第三期的同額預付款還款保證七十二億六三二六萬九三六○元，合計九十億九九一萬九三六○元。

國防部指出，倘若檢調及軍方掌握相關不法事證，就會依法跟慶富解約，並追究慶富的法律責任；屆時將沒收慶富公司繳交的履約保證金十七．四億元，以及要求連帶保證銀行返還預付款還款保證金七十二．六億元，總計九十億餘元。

至於慶富二○五億元聯貸案，銀行團已決定給予慶富兩年的緩衝期，金管會於報告中指出，各債權銀行必須於十月底前，向管理銀行第一銀行回報是否同意債權債務協商的條件。管理銀行也已表明，後續慶富公司如聲請破產，銀行團將對該公司進行追訴，以確保債權。