焦點評論》日韓ＯＤＡ模式 值得台灣借鏡

2017-10-22

記者李欣芳／特稿

蔡總統視為「台灣亞洲區域戰略」的新南向政策，決定首度採ＯＤＡ模式出擊，這種由政府補貼利差、替我業者爭取大型公共工程商機的以「以小搏大」策略能否奏效，關鍵仍在雙方國家是否透過談判取得合作共識。由於單憑個別業者單打獨鬥難以爭取到大型工程，新南向ＯＤＡ模式，由政府主導、扮演的角色因此相當關鍵。

歐美、日本等已開發國家，長期對開發中國家提供ＯＤＡ援助計畫，協助發展基礎建設，以擴大其國家影響力、扶植相關產業出口。這個在國際上行之有年的制度，早已躋身開發國家之林的南韓，近年更是急起直追，爭取東南亞等公共工程標案動作相當積極，南韓可說是台灣爭取新南向國家公共工程商機的最大勁敵。

日本與南韓當前都由政府部門主導公共工程的ＯＤＡ，分別在首相或總理府層級建立推動策略的研擬體系，中央與地方並有相應機關進行協調，就工程案源分層合作，全面進行蒐集與分析。

根據統計，日本自二○○○年至二○一四年ＯＤＡ總支出高達一千五百億至一千六百億美元間，平均每年有一百億美元的規模。南韓ＯＤＡ援助規模自二○一一年至二○一七年間共一百四十億美元，平均每年也有廿億美元。

日本、南韓大力進軍國際市場的成功模式，值得台灣借鏡。由於多年來我公共工程業者在東南亞爭取的商機，例如蓋小型電廠、工廠，規模較小，要爭取較大標案，受限於廠商知名度及資金，難以在國際上競爭。台灣要擺脫對中國的經濟依賴，ＯＤＡ模式將是以政府力量介入，協助我業者前進新南向國家的一大試金石。