新南向拚ＯＤＡ 我洽談東協國家

2017-10-22

協助我業者爭取公共工程

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動新南向政策，為協助我業者爭取大型公共工程商機，祭出台灣版「政府開發協助」（ＯＤＡ）計畫，要以逾一千億元專案融資資金，並補貼利息差額，協助我業者爭取新南向國家的公共工程。據透露，我政府已與東協國家政府部門接觸，洽談ＯＤＡ合作模式，行政院資深官員昨指出，東協的泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南等國，都是可以思考合作的對象。

台灣要以ＯＤＡ新模式前進新南向目標國，因涉及以政府的力量介入，前進新南向國家的公共工程商機。據悉，行政院經貿談判辦公室正謹慎評估與東協國家合作的幾個案子，由於行政院已核定「以ＯＤＡ模式推動海外公共工程執行計畫」，要編列卅億元支應利差等費用，這項新計畫因此勢在必行。

行政院政務委員鄧振中表示，新南向公共工程的ＯＤＡ，是指我政府以卅五億美元（逾一千億元台幣）做為融資，這筆錢等於借給有需要發展公共工程的新南向國家，因地主國要推動公共建設，蓋公路、橋樑等，籌不出資金，我政府其實主要是補貼利差，例如簽約的廿年後，本金與利息都可攤還，我政府則藉此替業者爭取到公共工程商機。

慎選合作案 與中美洲援外不同

鄧振中強調，發展ＯＤＡ模式，在公共工程案源的選擇上，將以東協國家的債信是否良好，以及償債能力等條件進行評估，且未來要由對方國家具保，由地主國政府出面保證，就可大為降低倒帳的風險。他強調，這與過去我對中美洲邦交國的援外模式完全不同，因此，不會有外界質疑會造成政府財政黑洞的問題。

鄧振中認為，過去二、三十年來，台灣幾乎放棄ＯＤＡ模式這塊市場，這次政府參考日本、南韓行之有年的模式來推動，考量我國實力，以卅五億美元做為融資的資金，應屬合理。

政院資深官員表示，目前我政府是透過駐外單位，先與東協國家接觸、洽談ＯＤＡ合作模式，將來談妥選定具體的公共工程之後，兩國就會正式簽約，我政府將要求地主國的外匯單位等政府機構出面具保，以全面降低融資風險。

官員解釋，由我政府補貼利差，是因考量地主國財力，比較不願負擔銀行稍高的利率，這部分利差由我政府吸收，但將來就會本息都攤還，我國並可爭取到不小的商機。