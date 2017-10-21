副總爆A上億 三立提告

2017-10-21

莊文信涉收不法所得

〔記者蕭方綺、黃欣柏／台北報導〕三立電視近年風波不斷，去年裁了十％員工，今年資遣旗下雜誌《華流》及《愛玩客》員工，原台灣台戲劇總監上月底更因涉弊遭三立免職並提告，不料昨又爆出三立已於十九日正式向法院提告，控告前執行副總莊文信背信、詐欺；莊文信上月廿一日才以「健康因素」請辭，但三立認定他牽涉不法所得高達上億元，因而提告，不但他與三立總經理張榮華的甥舅關係破裂，也可能是台灣電視史上最大弊案。

據悉，三立因近一年收視不彰、戲劇品質下降，回頭檢視作品，發現明明已增加製作費卻未獲改善，獲利率也大不如前，還有人向董事層級檢舉，指證內部有人向製作單位索取回扣，三立因此展開大動作調查。調查後，三立內部「潛規則」被掀，發現有員工長期收取不當所得，因此上月底大刀闊斧開除莊文信昔日人馬、台灣台總監項得純。

與舅舅張榮華 關係破裂

然而風波未消停，陸續又有證據冒出，指出前執副莊文信也涉嫌收取不當利益，除在設備採購案中收取廠商回扣外，還向製作單位收取等比的製作費用，估計金額高達上億元。由於張榮華和莊文信是甥舅關係，當初是張榮華的姊姊將莊文信託付給他，如今發生如此弊案，後續發展讓外界相當關注。

然而涉弊單位廣泛，除八點檔、偶像劇、華劇等，還包括《超級夜總會》等節目，目前三立已掌握相關證據，正式提告背信、詐欺。據悉，莊文信被質疑主要由兩大管道吸金，其一是電視台給製作單位製作費時，他從中抽成，其二則是公司添購設備時，向廠商收取回扣。

對此，三立發言人張正芬昨證實確有提告，涉案金額仍在查證中，將依法追回不當所得，並表示：「此案已進入司法程序，不回應。」莊文信則電話不接、訊息未回，尚未取得回覆。

據我國刑法規定，背信罪與詐欺罪均可處五年以下有期徒刑、拘役或併科五十萬元以下罰金。