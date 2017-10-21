謝父罵凶嫌 自戕「臭俗拉」行為

2017-10-21

〔記者陳恩惠／台北報導〕台大謝姓學生遭台科大張姓畢業生砍傷並潑酸，目前仍在加護病房觀察，家住高雄的謝母及謝的繼父劉先生獲悉後連夜搭車北上。劉透露，兒子目前生命徵象穩定，但意識不清且非常疼痛，他忍不住痛罵張犯後自戕是不負責任的「臭俗拉」行為，直言張生應該是「生病了」，不僅毀了他們家，也毀了自己。

毀了自己 也毀了兩個家庭

劉先生接受媒體訪問時表示，昨天凌晨二時許接到電話，當下心急如焚，夫妻倆根本等不及首班高鐵，直接搭計程車從高雄北上，焦急地守在加護病房外，等候每個時段短短的會客時間。

對於謝的交友狀況，劉坦然說：「他的性向，我跟他媽媽都知道！」表示謝曾告訴過媽媽，卻不敢告訴他，他知道後一度反對，但如今已可接受，「他已經廿幾歲，他要選擇這樣，我尊重他。」至於張生，他們未見過，認為張到校內犯案並非校方責任，是張個人的問題。

才通完電話 未料發生慘劇

謝母告訴採訪記者，兒子雖在台北念書，但一、兩個月就會回高雄一趟，今年中秋才剛回家，全家人一起吃飯團聚，怎知再次碰面竟是在醫院探望兒子。她說，兒子非常孝順，無論是電話或是通訊軟體，母子倆每天總會聊上一兩句，案發前兩人才通完電話，沒想到電話掛上不久就發生悲劇。

張父︰案發當晚 兒只說聚餐

張父昨天告訴警方，兒子平日生活無異常，曾見過謝生到家裡玩，只知謝和兒子是朋友；案發當晚，兒子說要和朋友聚餐就出門，未料竟發生這麼大的事。

事發後張家十分低調，記者到其台北市住處按門鈴無人回應，家中門窗緊閉、窗簾放下。張的哥哥昨一度返家拿取證件處理喪葬事宜，面對記者詢問僅稱「我來找朋友」即入屋。