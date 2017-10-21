藉口討鑰匙 作勢喝飲料潑酸

2017-10-21

「一個要分，一個不要分」掏出預藏水果刀追砍

〔記者姚岳宏／台北報導〕台科大張姓碩士畢業生，與台大心理所謝姓研一生原本是密友，往來超過兩年，兩人近來常出現摩擦，謝生選擇避不見面，張男找不到人，前晚攜帶兩瓶強酸，跑去研一男宿舍堵人，他劈頭就說「你把鑰匙還我」，還作勢要喝下去，讓旁人誤以為是飲料，宿舍女保全要他離去，張男藉口「再給我十分鐘！」意圖拖延，最後狠心對謝生潑酸，造成一死三傷悲劇。

女保全引導進傳達室談判

目擊同學說，前晚十時左右，看見張男在研一舍附近走動，好像在等謝生，約十一時卅分許，謝生與駱姓男同學一起回來，雙方在研一舍中庭大聲爭執，吵沒幾句張男劈頭就說「你把鑰匙還我」，後來研一女舍谷姓女保全聽到爭吵出來查看，謝生馬上跟女保全說，「這是校外人士，可不可以請他離開」，但張男不為所動，一再跟女保全強調「我只要講幾分鐘就好！」

女保全不想讓兩方大吵影響安寧，引導他們進入研一舍的傳達室談判。

張男進入傳達室後主動放低聲量，開始聊一些生活瑣碎小事，但後來越講越激動，突然從側背包中拿出兩瓶紅色蓋子的玻璃瓶裝不明液體，一度打開蓋子作勢要喝，讓旁人誤以為是飲料，但謝生及駱生起疑，要張男「不要靠近！」不過張男仍自顧自地說著自己的事情。

期間谷姓女保全多次提醒「現在時間晚了喔，私事可以回去再解決」，但張男始終說「再給我十分鐘！」意圖拖延時間不肯與謝生分開。

「再給我十分鐘！」拖延離開

女保全回憶，雙方談論內容無非是為了「一個要分，一個不要分」，女保全看張男不斷拖延，多次提醒「你該回去了」，但張男不為所動，反而趁不注意時打開玻璃瓶蓋。

警方表示，昨零時七分張男將兩瓶疑似強酸的液體，直接朝謝生上半身潑灑，謝生從頭到腳全身多處灼傷，張男自己也被濺到。

掏出水果刀 追砍謝生再自刎

張男忍住劇痛，掏出預藏水果刀，朝謝生身上砍去，謝生舉手格擋雙手受傷，驚慌之下一路往外奔逃，跑了約一百五十公尺到大一女舍與研一舍中間走道，不支跪倒在地，張男追上又朝謝生砍殺十多刀後，認為謝生已死，零時十二分許，坐在地上的張男朝自己右頸部猛刺一刀，頸動脈斷裂，失血過多當場氣絕。

「快叫救護車」已來不及了

張男在傳達室潑酸，一旁的駱男及谷姓女保全閃避不及也遭殃，約零時八分時，正好有女學生來拿包裹，女保全拿完包裹正轉身回來時，突然發現臉部、背部、手上都有灼熱感，原來張男竟朝人潑硫酸，接著她大喊「快叫救護車」，但已無法阻止憾事發生。