新青春期失戀 情緒容易失控

2017-10-21

〔記者林彥彤／台北報導〕對於台大校園潑酸事件，楊聰才身心診所院長楊聰財表示，凶嫌廿五歲，這個年紀其實是青春期階段（過去青春期定義是十二至十八歲，新青春期則為十至廿五歲），這個階段生理上情緒系統較強勢，心理上若處於戀情不被家人支持或認同，加上不懂得情緒控制，就容易在失意或出現不如意時走向情緒失控。

政大心理學系教授李怡青表示，華人社會在感情的教導太少，大多孩子無法與父母分享自己的感情私事，但感情包含建立、經營和最後放手的過程，都需要學習。近年雖然大專院校有提供相關課程，但還是有一部分學生不願意主動接觸，這也是老師們比較擔心的部分。

成大心理學系助理教授徐欣萍表示，每個行為背後都有許多複雜因素，無法單歸因於一項原因或標籤化，唯一能做的預防，是打造健康的社會環境。

警大前教授葉毓蘭在臉書表示，過去同志間戀情屬於不被祝福的戀情，因此可揀選、相遇、匹配的對象較少，彼此的領域感也較異性戀更為強烈，一旦情變發生，就容易衍生殺機，殺人者通常也會自認為是被害人，尤其是被背叛的被害人，因此，也都會有同歸於盡的準備，殺人後自殺，在他們的解讀裡，這是殉情。

楊聰財認為，預防孩子走向情緒失控，必須教導孩子做好情緒管理，如讓孩子學習懂得主動找專家（心理諮商師、輔導老師等）紓壓、每天寫寫日記，或是訓練正向思考等。