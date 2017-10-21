遇控制型情人 分手要慢慢來

2017-10-21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「危險情人其實是有徵兆的！」精神科醫師沈政男認為，不管是異性戀或同性戀，若對方屬於控制型情人，交往或釋放分手訊息時，對方即出現失控、暴力行徑，就要更小心，言行不要傷害對方自尊或觸怒對方。

台大校園發生潑酸命案，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男昨恰好在台大心理研究所進修上課，他說，一早上課教授就特別提及案發現場，回家震撼又難過。

沈政男說，若是同性感情糾紛，屬衝動型的男性，通常採取的手段會更激烈，危險性更高。

沈政男表示，控制型的情人就是隨時要膩在一起，干涉對方交友和生活，會跟蹤情人，遇到這種情人就要當心，若交往中還出現暴力舉動，或釋放分手訊息，對方就有暴力傾向，那麼分手要十分謹慎。

切忌言詞傷到對方自尊

「若對方是控制型又有暴力傾向，分手訊息要慢慢釋放！」沈政男說，交往半年到一年都還在熱戀期，被分手會是最痛苦，反應也會最激烈，因此提分手的人，要一點一點地釋放訊息，用溫和且堅定的方式傳達訊息，切忌言詞傷到對方自尊。

沈政男說，潑酸並自殺的張男及被潑酸的謝姓學生，都是名校出身，但高ＩＱ（智商）不等於高ＥＱ（情緒智商），即使有高ＥＱ，卻不見得有高ＬＱ（愛情智商），而ＬＱ是要學習的，學校應及早開設課程教導。

分手傷痛應勇敢求助

沈政男也建議，不管是同性或異性戀，不論對方是控制型情人，或自覺自己是控制型的人，無法面對分手痛苦，甚至有傷人或自傷想法時，都應勇敢求助。畢竟，再大的分手情傷都可以度過，重點是要尋求資源，協助度過最痛苦的那段時間。