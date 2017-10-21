聽到淒厲叫聲…學生驚嚇睡不著

2017-10-21

台大啟動全校心理輔導機制

〔記者林曉雲／台北報導〕好幾位台大學生昨天目睹校園內發生學生潑酸、追砍學生後再自盡事件，心裡受到衝擊，台大隨即啟動心理輔導機制，學務長陳佳慧也署名發信給全校學生，指在事件衝擊後，有難過、傷心、憤怒、擔心等情緒是很常見的，如果自己或身邊同學有一些身心反應持續出現，並影響到生活作息、人際互動或課業，心輔中心會協助學生度過艱難的時刻。

陳佳慧表示，學生們可能會為受傷同學感到難過、激起心中的憤怒，或擔心自己在校園出入的安全，提醒學生可以做五件事：出入時結伴同行，彼此有照應；留心事件發生後的身心反應，尋求幫助；無論是用寫的、說的、哭的或罵的，將情緒抒發出來；不主動搜尋相關事件的新聞、圖片或討論；適度陪伴身心受驚嚇、悲傷的同學。

有人不敢回宿舍 住在實驗室

在ＰＴＴ板上，有台大生PO出凶案現場照片，也有很多台大生回文。有學生表示，張男和謝生在宿舍通道吵了快廿分鐘，本來想下樓看發生什麼事情，幸好沒有下樓；也有同宿舍學生表示，在聽到淒厲的叫聲後失眠，整晚睡不著，覺得非常恐怖；有學生當晚住在實驗室，不敢回宿舍。台大主任秘書林達德表示，心輔中心老師已進駐宿舍區，心理系師生也協助心理輔導。

另有同學在ＰＴＴ板上PO文討論研一宿舍是否應設門禁？支持和反對意見都有，支持者認為該宿舍距離公館鬧區很近，卻沒設門禁，「想到歹徒可以輕而易舉出現在走廊外，更加不寒而慄」；也有人認為門禁通常只是防君子，無法防小人。林達德說明，研究生宿舍和大學部女生宿舍有共同通道，通道無管制，不過宿舍本身有管制，只有住宿生可以進出。