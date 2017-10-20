林書豪傷膝 本季報銷

2017-10-20

〔記者林岳甫／綜合報導〕對新球季充滿期待的林書豪，昨首戰繳出18分、4助攻優異表現，卻在末節不慎弄傷右膝，在決勝階段痛失追分大將的籃網也以131：140不敵溜馬，而豪小子傷勢詳細情況預計今日出爐。

籃網另一後場大將D.羅素22投12中，包括4顆三分球，貢獻30分；前鋒布克20分與10籃板。籃網全場攻下131分，進攻火力沒有問題，防守才是他們難解的課題，此仗禁區遭溜馬予取予求拿到66分，成為失利主因。

隊友在末節展現不放棄精神，一度僅落後4分，而林書豪早就被迫因傷離開球場。他在終場前4分53秒切入上籃搶分，也成功讓溜馬中鋒M.透納妨礙中籃，卻整個人摔至場外，第一時間還一臉驚訝看著膝蓋，隨後不停說，「我完了（I’m done.）！」更難過地趴在地上。

林書豪去年風光加盟籃網，整季卻飽受傷勢所擾，僅打36場例行賽，經過整個暑假的訓練，也希望能與D.羅素齊心率隊重返季後賽，但此次碰上右膝傷勢，恐再次缺席多場賽事，他在推特上表示，「上帝是信實的，是保守一切的」，尚未透露傷勢情況，預計今日才會在紐約進行詳細檢查。

D.羅素、吉爾派翠克、懷特海德與暑假陪林書豪來台灣舉辦訓練營的雷佛特，都在推特上為林書豪禱告，好朋友周杰倫也在Instagram表示，「我們一起替林書豪祈福，希望他能趕快恢復，一起為他加油。」