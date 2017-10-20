擋女搭電梯63秒 罰3萬

2017-10-20

〔記者蔡清華、黃捷／綜合報導〕高雄市藍姓男子與陳姓女鄰居不睦，見陳女返家欲搭電梯上樓，在大樓電梯口以手腳阻擋電梯門六十三秒，不讓陳女進電梯，雖未碰觸到陳女，但法官認定藍某的阻擋動作犯強制罪，判處拘役三十日、得易科罰金三萬元定讞，等於擋人一秒鐘就要付出近五百元的代價。

妨害他人行使自身權利 犯強制罪

判決指出，被告藍某與告訴人陳女為同社區住戶，藍某不滿陳女在社區內放話，去年八月十二日上午見陳女欲搭電梯上五樓住處，以身體擋住電梯口，陳女左右挪動仍無法找到空隙進入電梯，轉身走到旁邊搭乘另一部電梯，藍尾隨過去，但該部電梯已上樓，陳女再返回原電梯。

陳女進入電梯按五樓按鈕後，藍某先後以雙手、右腳抵住電梯門，使電梯門無法關閉往上移動，致陳女無法搭乘電梯上樓，雙方雖無肢體碰觸、也無言詞威嚇，但陳女認為已妨害其行動自由，憤而提告。

橋頭地院今年六月依強制罪判藍某拘役三十日、得易科罰金，藍某不服提起上訴，稱當時是在向陳女求證何時有打過她，只是以手擋住電梯門非常短暫，可能電梯門都還沒有要關起來的時間，且他未碰觸到陳女；辯護律師也辯稱，短暫阻擋搭電梯，侵害的法益甚微，欠缺實質違法性。

二審法官調閱案發當天電梯的監視器發現，當天上午十一時五十一分四十六秒電梯門開啟，藍擋住電梯，直到十一時五十二分四十九秒電梯門關起，前後時間一分零三秒。

法官認為，妨害他人搭電梯上樓返家的權利，「難認極為輕微而為社會通念所能容忍」，認定構成實質違法性，駁回藍某上訴，全案定讞。

刑法第三○四條規定，以強暴、脅迫等方式妨害他人行使自身權利，或害人做無義務的事，就可能構成強制罪；法條所指「強暴」，不侷限於暴力手段或完全壓制，只要是將自身可支配的實力「不法」加諸他人都算在內。

法界人士說，故意拔掉電源，害室友不能玩電腦，即屬妨害他人行使自身權利，或者潑污水到別人身上，害別人要多洗一次衣服，則是使人行無義務之事，這些都觸犯強制罪。