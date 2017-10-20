2017-10-20

優質遊樂、旅館業 房屋稅、地價稅可減免

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中客不來、日韓觀光客下滑，加上近年地方政府陸續調漲地價稅、房屋稅，觀光旅館業者雪上加霜，還傳出八十八家旅館求售。交通部昨公告實施減免遊樂業及旅館業房屋稅、地價稅，第一次五年，最長減免十年，評鑑優等以上的觀光遊樂業，或星級的觀光旅館業或旅館業適用，減免幅度由地方政府決定，該標準即起生效，估至少有五百家業者受惠。

交通部昨公告實施「觀光遊樂業與觀光旅館業及旅館業配合觀光政策提升服務品質核定標準」，適用對象為評鑑優等以上的觀光遊樂業如劍湖山、六福村，或評鑑星級的觀光旅館業或旅館業，以及觀光遊樂業、觀光旅館業或旅館業附屬會展設施可容納人數達千人以上者；若無星級或優等評鑑，但符合中央或地方主管機關公告的其他觀光發展政策業者也可申請。

觀光局旅宿組法務人員夏道彰表示，近年像是台北、台中等地方政府都大幅調漲房屋稅和地價稅，佔有大面積的觀光業者首當其衝，曾經有旅館業者一次得繳上億元的地價稅，負擔沉重，但觀光業是提供消費者更好使用空間，而非在養地、炒地皮，因此給予減免措施。

夏道彰表示，全台觀光旅館一二七家、一般旅館三千多家，已申請且通過星等評鑑的旅館共五百多家，優等以上的遊樂業有十七家，這些業者都能適用。

第一次5年最長減10年 逾500家受惠

過去觀光局規定中客團來台須入住星級旅館，曾引發國內星級旅館不足疑慮，七年前因觀光旅館接待家數不足，曾透過租稅減免方式鼓勵業者經營大型旅館，但現在國內觀光旅館的量已經足夠，二○一○年起已暫停減免，新措施是希望能提升現有星級旅館的質，讓服務水準及接待品質能具國際競爭力。

夏道彰說，地方政府可評估自身財務狀況，決定是否減免及修訂幅度，減免期限為五年，五年後行政院將決定是否延長一次，也就是說，最長可享十年減免期。

飯店業者肯定此一政策，今年上半年房價降幅最大的美福飯店低調表示，樂觀其成；君悅飯店表示，此政策有助於產業發展，將爭取減免。

旅館商業同業公會理事長張榮南認為，星級旅館跟一般旅館都是旅宿業，怎麼能有差別待遇，如果是這樣就只要留下星級旅館就好，不必有一般旅館了。張榮南也建議，今年中客占來台旅客已不到三成，如果政府要減免稅額，至少要減一半，才能讓業者有感。