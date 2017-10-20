工業地閒置 可罰公告現值10％

2017-10-20

賴揆與民進黨立委達成修法共識

〔記者黃佩君、李欣芳、曾韋禎／台北報導〕為解決「五缺」之中的缺地問題，行政院長賴清德上週拍板閒置工業地將「先罰後賣」，若囤地超過三年未開發、公告兩年未處理者，政府可先罰款，再強制拍賣。賴揆昨與民進黨立委舉行便當會達成罰則修法共識，最高可罰土地公告現值的十％；工業局表示，開罰後會要求廠商一個月內提改善計畫、一個月協商，若全無改善動作，則著手強制拍賣。

裁罰兩個月後未改善就拍賣

經濟部長沈榮津昨表示，將先清點閒置超過三年的土地廠商名單，然後公告，之後給予兩年輔導緩衝期，如果再不處理，才啟動裁罰機制，最高可罰公告現值的十％。他強調，裁罰完以後再不處理，就會進入強制拍賣，原則就是「先柔後剛」；至於「防逃條款」、假動工避罰、拍賣底價等具體措施，目前工業局仍在研擬中，將加快腳步在這會期通過。

沈榮津說，經濟部原擬採較溫和的五％，但討論時有不少意見認為既然祭出罰則，就要採較重者，才有改善效果，最後拍板是「重罰」十％方案。

工業局官員說明，強制拍賣將循一般拍賣模式，經不動產評價委員會估價後，送行政執行署參考，價格下限約當初取得土地金額，避免造成損失，衍生影響人民財產權的爭議；「防逃條款」部分，包括兩年限期改善期間將予以註記，不因土地所有權移轉而受影響及中斷計算。

行政院發言人徐國勇表示，行政院已將相關的「產業創新條例修正草案」送請立法院審議，列為本會期優先法案，目前已出委員會進行政黨協商中，昨便當會的共識條文將由民進黨團提出修正動議，盼能盡快通過。