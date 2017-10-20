颱風假入法》學者建議 函釋放假更具彈性

2017-10-20

〔記者蕭玗欣、劉力仁、李雅雯／綜合報導〕對於是否將勞工颱風假入法？政大勞工所教授成之約表示，每次颱風襲台，各縣市情況都不盡相同，以一套法令全國適用，恐使彈性降低，勞動部可以研議相關函釋，在既有基礎上使「颱風假」更具彈性。

成之約表示，目前勞動部的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」中規定，只要勞工居住地、工作或上班必經之路的行政區宣布停班，勞工就可主張不出勤，雇主不得懲處勞工，即是一種保障勞工權益與安全的措施。

一套標準認定僵化 不利執行

對於立委提案將颱風假入勞基法一事，成之約認為，這樣恐讓休假認定變得僵化且不利執行，不一定要將「颱風假」這個名詞入法，但建議將勞動部對於颱風放假的函釋納入法中。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，颱風來襲時，除了氣象局提供的風雨預測，縣市政府也會依當地交通、環境等因素做綜合評估，就算颱風假納入勞基法，也不影響氣象局的作業模式。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，目前世界各國家、地區皆未有天然災害發生時未出勤勞工照給薪資的立法規範案例，因各個業別狀況不一樣，同一套規定難適用在全部業別上。台灣有大企業，也有豆漿店、早餐店等小店家，要在法規上訂立一個「假」套用在所有勞雇雙方上，相當複雜、困難；且天然災害發生非勞雇任一方願意，不可歸責兩方任一方。