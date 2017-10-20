颱風假入法》工商界籲 勿蹈一例一休覆轍

2017-10-20

由雇主跟工會協商最理想

〔記者羅倩宜／台北報導〕對於立委提案將颱風假納入「勞基法」，工商協進會理事長林伯豐表示，「立法院請管好自己，不要再推類似一例一休的惡法」，颱風放假各行各業狀況不同，行之有年，並沒有太大問題，由雇主跟工會協商最理想；中小企業總會理事長林慧瑛也認為，雇主對勞工安全本來就相當注重，颱風假向來不是問題，立委提案造成勞資對立，並不妥當。

全國工業總會秘書長蔡練生表示，所謂的「颱風假」，其實並不是「假」，只是基於安全停班停課，各縣市都有自己的停班停課標準，沒有特別針對公務員。他說，各行業的情況不同，「每到颱風，警消不能休息，台電員工還是要照爬電線桿；百貨公司該關門的也會關門」，並不適合像勞基法用一套標準套在不同行業上。

蔡練生說，資方不會無理行事，明明風大雨大還硬要員工來，而且每次颱風若宣布停班，即使最後颱風沒來，也都照樣給薪，「颱風假要不要上班，必須由各行各業因地制宜來採取必要措施。」

商總也反對立委的提案，認為應依過去慣例，以縣市政府宣布停班停課與否來進行。商總理事長賴正鎰反問：「服務業特性百百種，颱風假醫師就不用開刀了嗎？」

賴正鎰批評這種做法是巴結勞工但實際上並沒有嘉惠勞工，他說：「立委們能不能想一些有利經濟發展的立法？別再給雇主製造困擾。」