中影賤賣案 北檢續查事證

2017-10-20

〔記者錢利忠／台北報導〕因涉嫌侵占中影減資款遭羈押的國民黨前政策會執行長蔡正元，日前咬出國民黨黨營事業中投公司前董事長張哲琛、總經理汪海清就是賤賣三中的黨高層，台北地檢署前天兵分三路搜索張、汪住處，並以證券交易法之非常規交易、特別背信罪被告身分約談兩人，昨晨一點多以仍有事證待釐清為由，暫將兩人請回。

張哲琛、汪海清訊後請回

今年八月初張、汪二人就曾因中廣案被約談，但當時事證仍不明朗，檢方未向法院聲請搜索兩人住居處，僅將兩人限制住居後請回，沒想到蔡正元八月間被提訊至高等法院出庭時竟語出驚人，咬出中投高層才是最大得利者，讓案情露出一線曙光。

根據行政院黨產會提供的不動產鑑價公式及利潤回算機制，國民黨華夏公司當初將三中股權，以四十億元賣給中時集團余家新成立的榮麗公司，過程中疑有內定買家等多項弊病，檢方因此從余家買進三中此一源頭開始追查。

今年八月廿一日下午，原承辦中影案的北檢檢察官陳宗豪（已調陞苗栗地檢署主任檢察官），就曾秘密傳訊前中時集團董事長余建新作證，當時陳擔心庭訊曝光，連偵查庭外顯示出庭案號的螢幕都沒開，但因偵查庭門縫下透出微弱光線，仍被發現內有秘密庭訊，事後媒體多方查證，才得知當天被傳喚者就是余建新。