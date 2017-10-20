退休金＋優惠存款＋救國團薪水 立委：葛永光月領逾30萬

2017-10-20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委吳玉琴日前揭露救國團主任月薪十八萬元，昨日她再度於立法院內政委員會質詢指出，救國團主任葛永光的退休金及優惠存款，加上比照部長級的主任薪水，實際月領三十幾萬元，「有兒子應該讓他去當救國團主任！」

吳玉琴表示，葛坦承從八月起每月領十八萬元，但剛上任前幾個月只領三萬元，實際上是因為葛永光當時還在大學教書尚未退休，所以剛開始只能領三萬元，退休轉任救國團再領十八萬元。

吳玉琴強調，葛領有退休金及優惠存款，加上救國團主任十八萬元薪水，一共加總領了三十幾萬元。法律雖沒規定在私部門不能領十八萬元，但此事值得社會公評，救國團主任不用來立院備詢，社團登記負責人是理事長，主任不用負責，還能領十八萬元部長級薪水，「當主任輕鬆多了！」

吳玉琴認為，救國團根本是社會企業，最賺錢部門為補習班，主任對外自稱是CEO，那內政部要不要叫救國團轉成公司行號，要求它財務公開透明；葉俊榮表示，救國團是社會團體，也有向內政部申報財報資料，未來「社會團體法」立法，才能要求其財務須公開透明化。

民進黨立委賴瑞隆也問，全台灣有哪個社團負責人薪水與救國團一樣是十八萬元？葉俊榮說：「據我了解是沒有。」

救國團遲不改章程

立委要求撤換主任

賴瑞隆指出，救國團組織章程規定「本團設主任一人，對外代表本團」，已與人團法有所扞格，內政部更兩度發文要求修改章程，但救國團拖四個月仍不理會，也不修改章程。

葉俊榮說，救國團預計十一月開臨時會員大會，內政部也會派人參加，並要求配合法令修改章程。賴追問，若救國團持續抗拒，就應撤換救國團主任。葉表示：「會在法律基礎之下來進行。」

葛永光#救國團#

葉俊榮