政院調查慶富案小組 施俊吉領軍

2017-10-20

〔記者涂鉅旻、李欣芳、黃旭磊／綜合報導〕承攬獵雷艦國造案的慶富造船，近日財務狀況、履約能力備受檢驗。國防部採購室主任黃希儒昨在立法院詳述可能的解約條件，他表示，包括重大延誤履約期限、發生變偽造等違法事件、查驗測試不合格、輸出許可窒礙難行等，都可視為「情節重大」的潛在解約條件。

破產、重大延誤…都可解約

慶富造船近日風波不斷，行政院長賴清德日前更表態，如有必要將「壯士斷腕」。政院昨也決定由副院長施俊吉擔任行政院的調查小組召集人，全面了解當初慶富造船廠得標的這項招標案有何缺失，再討論如何進行懲處。

立法院外交及國防委員會昨審查國防部法案，邀國防部高層官員列席備詢。民進黨立委莊瑞雄問，所謂獵雷艦案「最壞情況」、「斷腕」時機為何？海軍參謀長李宗孝表示，包括義大利首艘艦造艦停工，或慶富宣布破產，都是解約時機。

黃希儒進一步指出，如獵雷艦案履約期限出現重大延誤，被通知後，仍無具體改善和回應；檢調查出和獵雷艦有關的變、偽造違法事件；獵雷艦查驗、測試不合格；慶富和美國談判軍備輸出許可，有窒礙難行之處，都構成「情節重大」事件，或者慶富破產，都可視為解約條件。

代號「康平專案第二階段」的獵雷艦國造案，首艘艦正在義大利建造，預計明年第一季下水、二○二○年第四季交艦。民進黨立委蔡適應問，獵雷艦首艦期程有無延宕？李宗孝答詢表示，首艦進度正常。

蔡適應也問：如果國軍和慶富解約，會不會承購建造中的首艘艦？李宗孝說，海軍需要戰力完整的艦艇，現在獵雷艦首艦只是個「殼」，如未通過完整測試，國軍不會想要。

時代力量立委黃國昌則質疑，獵雷艦案招標評選時，廠商評選滿分為一千分，但評分表竟無國安相關評比，前五年造艦履約情形、財務管理系統健全項目則各佔十五分，代表這三項核心項目僅佔千分之卅。為此，外交及國防委員會昨通過臨時提案，將針對獵雷艦案成立調閱專案小組，了解事情來龍去脈。

國防委員會立委劉世芳昨受訪時也說，獵雷艦標案在馬政府時代通過，當時台船與慶富競標分數一樣，最後抽籤由慶富勝出，過程是否過於草率、甚至違反政府採購法，有待進一步檢驗。