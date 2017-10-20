獵雷艦聯貸案 金管會將罰一銀

2017-10-20

〔記者王孟倫、李靚慧／台北報導〕針對獵雷艦案，金管會昨表示，第一銀行在授信過程中有缺失，「目前正在處理中」，一銀很可能遭金管會開罰。不過，金管會也強調，將以通案模式向國防部建議，希望未來類似這類貸款，必須讓銀行取得相關合約內容。

避免慶富詐貸案重演

顧立雄籲建立照會制度

立法院財政委員會週三表決通過，針對慶富造船詐貸案成立「真相調閱專案小組」，多位立委昨持續關注此案。國民黨立委盧秀燕質詢，今年五月國民黨立委馬文君已向金管會檢舉慶富，要求追查五十六億元不明匯款是否涉及洗錢或軍購佣金，金管會為何遲遲沒有下文？

金管會主委顧立雄說，本案檢調已經啟動偵查，金管會當然是積極配合，把相關金流資料提供給檢調，基於偵查不公開原則，所以無法提供進度。

金管會檢查局長王儷娟也透露，今年四月就已針對一銀對慶富的授信過程展開了解，相關缺失已在處理中。據了解，一銀的檢查報告已經送到銀行局，目前在釐清相關責任，可能會對一銀開罰。

顧立雄指出，這個事件就是一個「慘痛的代價」，像這樣的聯貸案，銀行去照會國防部時，卻被以「機密」為理由拒絕，讓銀行撥貸時無法確認合約真實性，給予慶富詐貸的空間。

顧立雄也向國防部喊話，銀行聯貸給廠商的錢，是用來支持國防部採購能順利完成的重要關鍵，因此，未來類似的聯貸案，應該要建立「三方合約」與「照會制度」，才能避免類似情況再發生，希望國防部能體會其必要性。

慶富另承攬海巡署巡防艇 兆豐銀放貸曝險10億

此外，兆豐銀行雖然沒有參與聯貸案，卻有另一筆十二億元的自貸案，提供慶富承攬為海巡署建造二十八艘巡防艇之用，目前曝險金額約十億元。

兆豐銀說，慶富造船在二○一三年得標海巡署標案，該案須依照期程分批交船，一次興建四艘，兆豐銀撥款給慶富，慶富四艘巡防艇完工驗收後，海巡署就會還款予兆豐銀，目前已完成十二艘。

兆豐銀指出，巡防艇技術層次不如獵雷艦高，評估慶富應有能力應付，如果慶富維持正常營運，剩下的十六艘預估兩年可全數交船。

但爆發詐貸案後，慶富造船是否能繼續正常營運？兆豐銀表示，需密切觀察，若未來聯貸銀行團決定紓困，兆豐銀雖為自貸案，也會配合比照辦理，提供「兩年不還本」的條件。