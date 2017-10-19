賤賣中影》蔡正元咬國民黨高層涉案 檢約談張哲琛汪海清

2017-10-19

張、汪涉非常規交易、特別背信罪

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨黨營事業中投公司前董事長張哲琛、總經理汪海清，繼涉入中廣交易案遭傳喚及限制住居後，又被在押的國民黨前政策會執行長蔡正元咬出是涉賤賣中影的國民黨高層；台北地檢署昨首度針對中視案、二度針對中影案發動搜索，除搜索張、汪兩人住處外，還以涉犯證券交易法之非常規交易、特別背信罪被告身分約談張、汪到案，案情急遽升高。

檢另針對中視交易案傳余建新作證

除張、汪之外，針對中視交易案部分，檢方昨另傳喚買方、當時兼任榮麗公司董事長的中時前董事長余建新作證；檢方昨針對榮麗當初談妥以四十億元買下國民黨華夏公司所持有、市價估計破百億元的三中股權，事後卻反悔只買中視，國民黨卻沒向余求償，還簽增補契約幫找中影、中廣買家，質疑交易案選定買家，涉非常規交易。

北檢昨由主任檢察官王鑫健偵訊中視案，檢察官黃育仁訊問中影案；兩案均有詢問不動產交易的鑑價程序，以及追問兩起交易案利潤回算機制的算法；中視案的利潤回算機制，從三十三％增至三十七％，被質疑有利榮麗；余對此證稱交易案合法。

中影案部分，檢方昨當庭問張、汪有關不動產鑑價過程，質疑資產鑑價只計算名下三大不動產，卻放掉其他不動產不計，且質疑交易合約中沒設立懲罰條款，若買家郭台強沒遵守利潤分享機制，中影將求償無門，此部分張、汪涉特別背信。

張、汪昨均當庭否認兩起交易案涉不法，強調資產鑑價委託專業第三方，中影買方若沒遵守合約規定的利潤分享機制，國民黨可提告求償；至於中視案也沒預先設定買家。關於週刊昨報導中影內部機密報告疑造假，張辯稱，他當時已非中投董事長，不知報告內容。

蔡涉侵占中影減資款遭羈押禁見中

北檢昨拂曉出擊，三人被秘密帶到位於特偵組舊址的北檢第五辦公室初訊，昨晚張、汪先後被移送北檢複訊。

蔡正元因涉侵占中影減資款遭羈押禁見三個月，週刊昨報導，蔡頻在提訊時向檢方爆料，指中投於九十九年四月二日所完成的四十頁機密報告「真相-中影股權交易案始末」內容造假，批中投高層想靠誣指他中飽私囊，來掩蓋中投高層是最大得利者的真相。