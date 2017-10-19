回應習談話》府：兩岸領導人 應展現圓融政治智慧

2017-10-19

〔記者鍾麗華、林良昇、彭琬馨、鄭鴻達、楊淳卉／台北報導〕中國共產黨昨舉行第十九次全國代表大會，中共總書記習近平在開幕式上四度提及「九二共識」，並強調「一中原則」、反對台獨，總統府發布聲明表示，兩岸領導人應共同努力，展現長年累積而來的圓融政治智慧，以堅定意志和最大耐心，共同尋求兩岸互動新模式，為可長可久的兩岸和平穩定關係，奠定基礎。

陸委會則反擊說，中共十九大延續一貫對台政策方針，刻意凸顯未來在對台工作上防禦圍堵的基本態度，陸委會感到遺憾；中共的「一中原則」與「一國兩制」方針，難跨爭取民心認同的鴻溝。

總統府聲明指出，在兩岸關係上，「我國致力於區域和平、維持兩岸穩定的政策立場始終明確且一致」。過去這段時間，政府致力於維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解對立和分歧。

總統府重申，蔡總統多次強調，「我們的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」，這就是處理兩岸關係一貫的原則。

對於習近平有關台灣的談話，陸委會指出，台灣的未來及兩岸關係發展絕對是台灣二千三百萬人的共同選擇權，是台灣社會不分朝野的堅持。盼中國大陸致力於推動「民主和平與公平正義」的政策措施，以新思維健康面對兩岸關係。

陸委會指出，對岸單方強勢建構的「一中原則」與「一國兩制」方針，難跨爭取民心認同的鴻溝，無法天下欣戴、心悅誠服，也難達心靈契合，唯有真正尊重、理解台灣，才能在差異中尋求共同交集，謀求和解與合作，「尊重與溝通」是拉近歧異的唯一定律。

陸委會強調，中共領導當局必須展現開創歷史格局的氣度及前瞻思維，擺脫過去沉悶停滯困局，創造兩岸關係活絡新面貌；唯有務實溝通，尋求兩岸互動新模式，才有可能相向而行。

民進黨內審慎、正面看待習談話

民進黨立委普遍認為，習近平未在演說中提及武統時間表，對台灣算是「釋出善意」，民進黨團幹事長劉櫂豪表示，習的談話中有他不變的地方，但也有部分言論「比預期柔軟」，黨內審慎、正面看待習此次談話。

時代力量呼籲中共正視現實，在「一個中國、一個台灣」的基礎上，與台灣政府展開對話。國民黨團首席副書記長李彥秀則說，蔡政府應在九二共識下與對岸交流，否則雙方要恢復溝通將有難度。