接受賴揆慰留 李翔宙銷假上班

2017-10-19

〔記者楊淳卉、涂鉅旻／台北報導〕退輔會主委李翔宙日前在立院外交及國防委員會備詢時，遭國民黨立委質疑「求官」，李認為人格遭侮辱因而遞出辭呈，行政院長賴清德強力慰留。李翔宙昨現身立院拜會國防委員會立委，並說明近日風波。民進黨立委王定宇指出，李翔宙十七日傍晚已銷假上班，李向立委說，「我會放下」，目前以做事為優先。

李翔宙昨接受媒體訪問表示，辭職當天下午五點卅分，接到賴清德電話，賴懇切希望他考量整個團隊，以及工作崗位的努力尚無階段性成果，力勸他留任，亦給他時間好好思考。他思考幾日後，前日下午到行政院和賴清德見面，談了近一小時。

李翔宙說，他無所懼、無所求，過去沒有求官，未來也不會求官，今日將準時出席行政院院會。

李翔宙表示，他的父母是民國卅八年跟隨國民黨政府來台灣，他的父母輩是國民黨背景，在這樣的家庭環境薰陶下，他十足是國民黨血統。而國民黨教育下一代、建設台灣，這些歷史過程深烙在心裡，因此，受國家栽培如何回報，理念絕對不會改變。

李翔宙也說，要脫離過去培育自己的歷史背景、環境，確實心裡有些煎熬，在繼續替國家服務的前提下，他認為從行政、心理、背景上的完全中立，可以完整地推動退輔會工作，所以他繳回國民黨黨證。他強調，沒有任何黨派之分，反而能夠把工作推動得更理想。