中影將被認定附隨組織 財產凍結

2017-10-19

〔記者楊淳卉／台北報導〕傳出國民黨中投公司二○一一年二月給時任黨主席馬英九的機密報告造假，中影股權交易後使得國民黨短收五十億元，檢方正調查當中是否涉及背信。至於中影資產爭議，據了解，行政院黨產會最快將於十一月對中影祭出處分，認定中影是國民黨附隨組織，凍結中影財產。

黨產會最快下月認定

至於黨產會要向中影或國民黨追討不當取得財產的金額、追徵對象與範圍為何，據了解，黨產會不排除再開聽證會決定，另做財產追徵的處分。

對於後續處理，黨產會委員表示，若黨產會認定中影買家為非善意第三人，包括國民黨及買家的財產，都會遭到追徵或要求返還；若認定買家為善意第三人，買家則不是被追徵或要求返還財產的對象。

該委員解釋，國民黨將中影股權賣給契約買家羅玉珍（現任中影董事長郭台強妻子）、莊婉均後，中影股權經過數度移轉，非常複雜，黨產會對善意第三人的認定必須謹慎。他說明，對於郭台強所屬富聯國際及其他股東是否為善意第三人，黨產會還無定論，目前持續調查中。

黨產會今年八月召開中影案聽證會，聚焦中影股權交易價格是否合理，以及買家是否為善意第三人。黨產會質疑，出售中影所鑑價的每股六十五元價額，嚴重低估中影股價價值，甚至質疑中影交易訂回算機制，就是因中影股權被低估。

不過，中影經理楊文山於會中強調，中影實際價值只有每股五十三餘元，中影股權交易沒有顯不相當對價的問題，沒有賤賣，更不是國民黨附隨組織。

此外，黨產會也透過委託鑑價師評估、約詢交易案相關人員，今年四月將中影恐涉及賤賣、背信的事證，移交台北地檢署調查。據了解，有國民黨人士證稱「當時差點收不到錢」，讓黨產會直覺此樁交易案過程有玄機。