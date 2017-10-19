接手獵雷艦？台船：要看政府條件

2017-10-19

「有能力、有信心」

〔記者黃佩君／台北報導〕慶富造船承攬國艦國造的獵雷艦案，爆出詐貸廿二億餘元等爭議，立委呼籲應由國營事業台船接手。台船董事長鄭文隆昨表示，台船絕對有能力及信心，也願意參與，但接手意願「仍要看政府公布的條件」，因當初台船與慶富的裝備、設計原則均不一樣，要看國防部開出方案是否適合。

承攬獵雷艦的慶富造船公司瀕臨破產，時代力量立委黃國昌也質疑慶富在得標前已與中國簽署合作協議。行政院長賴清德承諾將組成專案小組調查，必要時會壯士斷腕與慶富解約。朝野立委昨也紛紛表示，希望台船勇於接手。

民進黨立委管碧玲表示，獵雷艦案在評選階段，台船當初與慶富同分，僅輸在抽籤，強調台船「已經在牛棚練球」。至於是否有接手可能？鄭文隆表示，台船內部已有一些方案在研擬當中，若國防部有決策，台船會再與國防部討論。

立委盼台船勇於接手

鄭文隆受訪表示，台船與慶富規模差距很大，目前已做過一百多艘戰艦，能力絕對超過慶富；但現在須視軍方後續提出方案，才能確定是否能接手。他說，一樣是獵雷艦，台船與慶富的裝備、設計原則及掃雷設計邏輯是不一樣的，要看方案是重做、或是接手已有的設計。

時代力量立委徐永明也說，台船有九成都是商船，但國艦國造是政府重要政策，希望台船積極一點，把獵雷艦的任務接下來。鄭文隆則回應，雖然有意願，仍需看後續方案為何。

當初獵雷艦在招標階段，台船與慶富評選同分，卻不能獲得招標，國民黨立委羅明才詢問「是否被私下做掉？」鄭文隆表示，「不知道」，但台船絕對有製造獵雷艦的能力。