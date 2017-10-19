查獵雷艦案 立院財委會成立調閱小組

2017-10-19

〔記者王孟倫／台北報導〕為追查慶富造船的獵雷艦採購案，立法院財政委員會昨罕見由跨黨派立委共同提案成立「獵雷艦採購聯貸案真相調閱專案小組」，並經表決後通過。該案被稱為「慶富造船詐貸案」，因承攬建造國防部獵雷艦的慶富公司無法正常繳息還款，傳出詐貸弊端且案情持續延燒。

時代力量立委黃國昌、民進黨立委江永昌、國民黨立委羅明才及盧秀燕等人提案，要求立院應依照立法院職權行使法第四十五條規定，成立「獵雷艦採購案財政部所屬公股行庫等聯貸案真相調閱專案小組」。

黃國昌表示，慶富造船去年向財政部所屬九家公股行庫聯貸二○五億元，爆發嚴重爭議，聯貸授信過程是否涉及不當違法失職，引起社會大眾關注，「目前公股銀行面臨超過上百億元之損失，最後恐將再度由全民買單」。

這是立法院首度對公股聯貸案涉及弊端設立調閱小組。民進黨立委郭正亮認為，此案檢調才剛開始偵辦而已，這時候立委就介入行使調閱權，顯然不太妥當。郭建議效法之前兆豐銀在美國裁罰案，於立法院舉行秘密會議，一樣可以達成效果。

不過，黃國昌認為，本案受到社會高度關切，行使文件調閱權，完全符合立法院職權行使法，也符合大法官釋憲精神。羅明才也強調，立法院不能沒有作為，立委監督行政單位天經地義，應該成立調閱小組。

放貸慶富 一銀董座否認官員施壓

朝野立委昨也輪番質疑擔任聯貸案主辦行的第一銀行董座蔡慶年，願意借款百億元給慶富，「是否有高層關說施壓？」蔡慶年強調，純粹是商業考量，沒有任何高層或官員的指示。

黃國昌質疑蔡慶年與貸款人的關係，「有沒有吃過飯？交情好不好？」蔡慶年直言，慶富的負責人是一銀十多年的客戶，他若來台北，有機會當然會碰面吃飯。

蔡慶年表示，慶富和國防部簽約金額為三四三．三億元，向銀行團聯貸二○五億元，目前已動撥一五四億元。

如果公股銀行對慶富的貸款拿不回來，是否由全民買單？蔡慶年說，一五四億元聯貸中，有七十四億元是給國防部的履約保證、預付款保證，且慶富備償帳戶內有三十億元存款，加上銀行團還有擔保品，整個案子損失有限。