影后薇斯朋驚爆： 16歲曾遭導演性侵

2017-10-18

好萊塢製片哈維溫斯坦性騷擾醜聞越演越烈，包括安潔莉娜裘莉、葛妮絲派特洛等一線女星，都紛紛跳出來指控曾受其害。風暴延燒兩週，41歲奧斯卡影后瑞絲薇斯朋也鼓起勇氣，洛城時間週一出席《Elle》雜誌舉辦的派對時，也透露自己16歲時遭到一名導演性侵害，而且至今不只發生一次，顯示性騷擾行為在好萊塢的嚴重程度。薇斯朋也坦言，自己近日為了沒能早點說出這些事，感覺非常焦慮不安，並鼓勵受害的女性們，能勇敢說出她們的經驗，並藉說出真相而治癒。

（記者吳琬婷）